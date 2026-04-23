Ricardinho y el debut en Barcelona SC: De la Segunda Categoría al festejo en el Monumental

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Ricardinho Caicedo debutó con Barcelona SC y sumó sus primeros minutos en la Serie A.





El delantero celebró el gol de Bryan Carabalí apenas un minuto después de ingresar.





El estreno del atacante incluyó una tarjeta amarilla en el tiempo adicional.

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La victoria 2-1 de Barcelona SC sobre Mushuc Runa dejó algo más que tres puntos en el estadio Monumental: el nacimiento de un nuevo recuerdo para Klever Ricardinho Caicedo, quien vivió un debut que difícilmente olvidará. Por cierto Ricardinho no es el apodo, es su nombre real.

El delantero tuvo sus primeros minutos en la Serie A al ingresar en reemplazo de Jandry Gómez, sumando 12 minutos que marcaron un antes y un después en su carrera. Hasta antes de esta noche, su recorrido había estado en la Segunda Categoría, donde forjó su camino con esfuerzo y paciencia, esperando la oportunidad que finalmente llegó con la camiseta amarilla.

La celebración del gol de Gustavo Vallecilla de Barcelona SC ante Mushuc Runa.Cortesía BSC

Pero su estreno tuvo un ingrediente especial. Apenas un minuto después de pisar la cancha, Ricardinho fue testigo directo del gol de Bryan Carabalí y no dudó en correr a celebrar con sus compañeros. Allí quedó capturada la imagen que seguramente guardará por siempre: su primera foto celebrando un gol en la Serie A con Barcelona SC.

Un debut inolvidble

El atacante ya había sumado experiencia en equipos como Aguarico, Búhos y La Paz, clubes donde aprendió a luchar cada balón y a sostener su sueño de llegar a la máxima categoría del fútbol ecuatoriano.

Barcelona SC y Mushuc Runa por la feca 10 en el Monumental.API

El debut fue completo y con carácter. En los minutos finales, exactamente a los 90+3, Ricardinho vio la tarjeta amarilla, una muestra de su intensidad y compromiso en cada jugada, incluso en sus primeros pasos dentro del equipo torero.

Caicedo llegó a Barcelona SC por una temporada, con opción de extender su vínculo por tres años más. Su historia recién empieza, pero su estreno ya dejó una postal imborrable: un festejo, una foto y una noche que quedará marcada como el inicio de su sueño en la élite del fútbol ecuatoriano.