Ricardinho y el debut en Barcelona SC: De la Segunda Categoría al festejo en el Monumental
El estreno del Ricardinho incluyó festejo, foto histórica y una tarjeta amarilla en el cierre.
El delantero llegó desde la Segunda Categoría
- Ricardinho Caicedo debutó con Barcelona SC y sumó sus primeros minutos en la Serie A.
- El delantero celebró el gol de Bryan Carabalí apenas un minuto después de ingresar.
- El estreno del atacante incluyó una tarjeta amarilla en el tiempo adicional.
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La victoria 2-1 de Barcelona SC sobre Mushuc Runa dejó algo más que tres puntos en el estadio Monumental: el nacimiento de un nuevo recuerdo para Klever Ricardinho Caicedo, quien vivió un debut que difícilmente olvidará. Por cierto Ricardinho no es el apodo, es su nombre real.
El delantero tuvo sus primeros minutos en la Serie A al ingresar en reemplazo de Jandry Gómez, sumando 12 minutos que marcaron un antes y un después en su carrera. Hasta antes de esta noche, su recorrido había estado en la Segunda Categoría, donde forjó su camino con esfuerzo y paciencia, esperando la oportunidad que finalmente llegó con la camiseta amarilla.
Pero su estreno tuvo un ingrediente especial. Apenas un minuto después de pisar la cancha, Ricardinho fue testigo directo del gol de Bryan Carabalí y no dudó en correr a celebrar con sus compañeros. Allí quedó capturada la imagen que seguramente guardará por siempre: su primera foto celebrando un gol en la Serie A con Barcelona SC.
Un debut inolvidble
El atacante ya había sumado experiencia en equipos como Aguarico, Búhos y La Paz, clubes donde aprendió a luchar cada balón y a sostener su sueño de llegar a la máxima categoría del fútbol ecuatoriano.
El debut fue completo y con carácter. En los minutos finales, exactamente a los 90+3, Ricardinho vio la tarjeta amarilla, una muestra de su intensidad y compromiso en cada jugada, incluso en sus primeros pasos dentro del equipo torero.
Caicedo llegó a Barcelona SC por una temporada, con opción de extender su vínculo por tres años más. Su historia recién empieza, pero su estreno ya dejó una postal imborrable: un festejo, una foto y una noche que quedará marcada como el inicio de su sueño en la élite del fútbol ecuatoriano.