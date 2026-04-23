Las estrellas que se perderán el Mundial 2026: Gnabry, el último en sumarse a la lista

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

El Mundial 2026 ha recibido uno de sus golpes más duros antes del pitazo inicial. El delantero alemán Serge Gnabry ha confirmado oficialmente que no podrá estar presente en la cita mundialista, una noticia que altera por completo el panorama del Grupo E, donde la selección de Alemania debe medir fuerzas con Ecuador.

Alemania pierde a su figura ofensiva antes de enfrentar a Ecuador

El atacante de Bayern Múnich, pieza inamovible en el esquema de Julian Nagelsmann, sufrió una lesión de abductores que demanda un tiempo de recuperación incompatible con el calendario del torneo (del 11 de junio al 19 de julio).

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"En cuanto al sueño de jugar el Mundial con la selección, tengo que decir que lamentablemente se ha acabado", confesó Gnabry con frustración.

Serge Gnabry se pierde el Mundial 2026 por lesión.Archivo

¿Qué significa esto para Ecuador?

Para la Selección de Ecuador, dirigida por Sebastián Beccacece, la baja de Gnabry supone un cambio estratégico radical.

El extremo es conocido por su velocidad y capacidad de desequilibrio, cualidades que habrían puesto a prueba la solidez defensiva de Willian Pacho y Piero Hincapié.

Sin Gnabry, la Mannschaft pierde explosividad de cara al duelo clave de la tercera fecha. El Grupo E, que también integran Curazao y Costa de Marfil, queda ahora mucho más abierto ante la necesidad de Alemania de reinventar su frente de ataque.

La plaga de lesiones que azota el Mundial 2026

Gnabry no es el único que verá el torneo desde casa. Una preocupante 'epidemia' de lesiones ligamentarias y de tendón ha dejado fuera a varias figuras mundiales:

Serge Gnabry / Alemania / Lesión de abductores

Patrick Mercado / Ecuador / Rotura de ligamento cruzado y meniscos

Rodrygo Goes / Brasil / Rotura de ligamentos en la rodilla

Hugo Ekitike / Francia / Rotura del tendón de Aquiles

Luis Malagón / México / Lesión en el tendón de Aquiles

Valentín Carboni / Argentina / Grave lesión ligamentaria

Samu Aghehowa / España / Rotura de ligamento cruzado

Patrik Mercado es baja en la selección de Ecuador.Archivo

Estrellas en duda: El suspenso continúa

El panorama podría empeorar en los próximos días. El cuerpo médico de España sigue de cerca a Lamine Yamal, quien arrastra molestias musculares, mientras que Brasil reza por la recuperación de Estêvão, afectado por una lesión grave en el tendón de la corva.