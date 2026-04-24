Sin la Tuka Ordóñez, Deportivo Quito quedó eliminado de la Copa Ecuador

Publicado por JAIME FERNANDO JARAMILLO YEPEZ Creado: Actualizado:

Una suspensión del torneo anterior hizo que Deportivo Quito no cuente con su refuerzo estelar, Roberto La Tuka Ordóñez, y quede eliminado de la Copa Ecuador en la ronda de treintaidosavos de final del torneo nacional.

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El solitario gol de Aldair Mina, de penal en el minuto 56, fue suficiente para que Gualaceo SC, equipo de la Serie B, supere 1-0 a los chullas y avance a la siguiente ronda del torneo nacional.

Vanos fueron los intentos de los dirigidos por Sebastián Blázquez de lograr el empate y extender la definición a los penales, en ocasiones por falta de puntería y en otras por mala fortuna.

Intentos infructuosos

Una de estas últimas fue un remate de Leandro Pantoja que se estrelló en el horizontal, cuando el portero visitante, Wellington Peralta, ya no podía hacer nada.

Los minutos pasaban y la desesperación del local aumentaba con la cercanía del final del partido. Finalmente, Deportivo Quito quedó eliminado del segundo torneo de clubes en importancia de Ecuador.

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