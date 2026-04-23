Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Ecuador logra 11 medallas de oro

Publicado por Christian Flores Creado: Actualizado:

Ecuador alcanzó 11 medallas de oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, consolidando una destacada participación en varias disciplinas, especialmente en atletismo.

Entre los resultados más importantes de las últimas horas destacan los triunfos de Patry Valdez en lanzamiento de martillo, Jeraldine Palta en salto alto, Alexandra Segura en salto de longitud y Mateus Méndez en 400 metros con vallas.

El equipo ecuatoriano logró imponerse con marcas destacadas y récords juveniles en la región, confirmando el buen momento del deporte formativo en el país.

Récords y actuaciones destacadas de Ecuador

En el caso de Patry Valdez, el atleta sorprendió con un lanzamiento de 75,50 metros en su segundo intento, marca que le permitió quedarse con el oro y establecer un récord suramericano juvenil.

Sus rivales brasileños José Esconar y Abilio Gomes alcanzaron 65,54 y 65,51 metros respectivamente, quedándose con la plata y el bronce, sin poder superar al ecuatoriano.

Por su parte, Jeraldine Palta se coronó campeona en salto alto con una marca de 1,69 metros, mientras que Mateus Méndez ganó los 400 metros con vallas con un tiempo de 53,11 segundos, también con récord suramericano juvenil.

Alexandra Segura completó la jornada dorada con una marca personal de 5,71 metros en salto de longitud.

Ecuador también suma medallas de plata en taekwondo

En otras disciplinas como el taekwondo, Ecuador también consiguió preseas. María Torres obtuvo la medalla de plata tras caer en la final de Kyorugui -55 kg ante la brasileña Giovanna Lopes.

La final se definió en tres rounds intensos, reflejando el alto nivel competitivo del torneo juvenil.

Asimismo, Gabriela Loor alcanzó la plata en kumite +59 kg luego de una reñida final frente a Samantha Pereira de Brasil, quien se impuso por 8-7.