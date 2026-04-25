Orense vs Barcelona SC EN VIVO: hora y dónde ver por TV abierta el partido de LigaPro

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes de saber Barcelona SC suma 18 puntos y busca mantenerse en la parte alta de la tabla.





Orense tiene 12 unidades y quiere aprovechar su localía en Machala.





El duelo se jugará este domingo 26 de abril desde las 18:10.



Barcelona SC ya está en Machala. El plantel amarillo arribó la tarde del 25 de abril y quedó concentrado para enfrentar este domingo 26, desde las 18:10, a Orense SC en duelo válido por la fecha 11 de la LigaPro. El compromiso se disputará en el estadio Estadio Nueve de Mayo y será transmitido por señal abierta a través de Teleamazonas, además de la plataforma Zapping Sport.

El cuadro torero llega con confianza luego de imponerse 2-1 a Mushuc Runa en la jornada anterior, resultado que significó un alivio tras una racha irregular que había generado preocupación en su entorno. Ahora, el objetivo es sostener la recuperación futbolística y sumar en condición de visitante antes de pensar en su desafío internacional por la Copa Libertadores, donde el miércoles 29 de abril enfrentará a Universidad Católica en territorio chileno.

Los números de Orense y Barcelona SC

Del otro lado, Orense llega motivado luego de protagonizar una de las sorpresas de la fecha pasada al vencer 3-1 a Deportivo Cuenca. En ese encuentro brilló el delantero Agustín Herrera, autor de un doblete que le permitió alcanzar cinco goles en la temporada 2026, convirtiéndose en una de las principales cartas ofensivas del conjunto machaleño.

En la clasificación general, Barcelona SC aparece con 18 puntos y busca consolidarse en la zona alta, mientras que Orense suma 12 unidades y apuesta por hacerse fuerte en casa para seguir escalando posiciones y ratificar su buen momento ante su gente.

Benedetto feliz de estar en Barcelona SC

Darío Benedetto y sus goles en Barcelona SC que le cambiaron la vida.Cortesía BSC

Cuando Darío Benedetto llegó a Barcelona SC, lo hizo con dudas, sin equipo y con la idea del retiro rondando su cabeza. Hoy, la historia es distinta. Sus goles en la LigaPro Serie A le devolvieron la sonrisa y la confianza que parecía perdida.

En la previa del duelo ante Orense SC, el delantero abrió su corazón y dejó una frase que resume su presente: “Me iba a retirar, soy sincero, hasta hace poco, pero me dieron ganas de seguir jugando”.