Joel Ordóñez a Juventus tras el Mundial 2026: el fichaje rondaría los 40 millones de euros

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes de saber Juventus esperaría hasta después del Mundial 2026 para concretar el fichaje.





El pase de Joel Ordóñez estaría valorado en cerca de 40 millones de euros.

Independiente del Valle recibiría ingresos por derechos de formación.





El defensor ecuatoriano Joel Ordóñez da uno de los pasos más importantes de su carrera: deja al Club Brugge KV (Brujas) para sumarse al gigante italiano Juventus FC, aunque el movimiento se concretaría después del Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según versiones del mercado europeo, la operación estaría encaminada y el traspaso del zaguero tricolor rondaría los 40 millones de euros, una cifra que confirma el crecimiento del defensor guayaquileño en el fútbol internacional. En este acuerdo también tendría participación Independiente del Valle, institución que se beneficiaría por los derechos de formación del jugador. Así lo dio a conocer el periodista Jorge Barril de ESPN,

Una carrera muy rápida

El nombre de Ordóñez ya había sonado con fuerza a finales de 2025 para reforzar al histórico Liverpool FC, sin embargo, en ese momento no se llegó a un acuerdo entre clubes y el defensor se mantuvo en Bélgica, consolidándose como una de las piezas clave de su equipo.

Joel Ordóñez en el 2022 llegó a Europa.Cortesía

De Socio Vivienda Dos a la élite europea

La historia de Joel Ordóñez es la de un futbolista que supo abrirse camino desde abajo. Nacido en Guayaquil y criado en el sector de Socio Vivienda Dos, dio sus primeros pasos entrenando en Durán, antes de integrarse a las formativas de Independiente del Valle.

En el cuadro rayado apenas disputó ocho partidos en la LigaPro. Su salto a Europa se dio en 2022, cuando se incorporó al Club NXT, donde empezó a ganar minutos y experiencia. Un año después, en 2023, ascendió al primer equipo del Club Brugge KV, consolidándose rápidamente como uno de los defensores jóvenes más prometedores del continente.

Con el cuadro belga ha logrado importantes conquistas: fue campeón de la liga en 2024 y sumó a su palmarés la Copa de Bélgica y la Supercopa de Bélgica 2025, títulos que consolidaron su crecimiento competitivo.

Su llegada a la Juventus será tras el Mundial 2026, con eso Ordóñez daría un salto deportivo significativo, sino que también se convertiría en uno de los traspasos más importantes en la historia reciente del fútbol ecuatoriano.