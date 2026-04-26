Ecuador vs Venezuela Sub 17 femenina EN VIVO: hora y señal de TV en el debut rumbo al Mundial

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto debes saber Ecuador inicia su participación con plantel joven y base consolidada.





Venezuela llega con ritmo tras su primer partido del grupo.





El debut puede marcar el camino hacia la clasificación al hexagonal final.





Ecuador Sub 17 femenino debuta este lunes 27 de abril ante Venezuela desde las 15:00 en el Sudamericano Sub 17, que clasifica al Mundial de Marruecos. El encuentro se lo podrá seguir por la señal de DSports de DirecTV. Ecuador está sembrado en el Grupo B junto a Venezuela, Uruguay, Perú y Brasil.

El equipo dirigido por Víctor Idrobo llega con el sueño de volver a clasificar al Mundial, como lo hicieron en el 2025 en esta categoría con una base competitiva y varias jugadoras con experiencia internacional. Han venido trabajando en Quito y Daule.

Los partidos de Ecuador en el Sudamericano

El Sudamericano Sub 17 Femenina 2026 se disputará en dos fases: Fase Preliminar (fase de grupos) y Fase Final.

La Fase Preliminar la disputarán las diez (10) selecciones distribuidas en dos (2) grupos de cinco (5) equipos cada uno, conforme al resultado del sorteo organizado por la CONMEBOL. Los partidos serán jugados por puntos, en el sistema de todos contra todos, a una sola rueda.

Clasificarán a la fase final los equipos que ocupen las tres primeras posiciones en cada grupo.

Ecuador en Paraguay

Y van de manera directa a Mundial, las cuatro selecciones que ocupen las primeras posiciones de la Fase Final del Sudamericano.

Los partidos se juegan en el estadio Ameliano Villeta, en Villeta, Paraguay.

Convocadas de Ecuador:

Ángeles Guerrero (Independiente), Romina Leigue (Liga de Quito), Naomi Muñoz (Búhos ULVR, Esther Carabalí (Independiente), Julieta Guranda (Independiente), Pamela Pico (Independiente), Valentina Sosa (Independiente), Dayanna Andocilla (Católica), Niurka Bajaña (Independiente), Valeria Briones (Barcelona SC), Emilia Burbano (Independiente), Arianna Cerda (Independiente), Izel Delgado (FSA FC - USA), Natali Esmeralda (Búhos ULVR), Anahí Ortiz (Independiente), Rihanna Quiñónez (Católica), Fernanda Silva (Búhos ULVR), Anahí Vargas (Independiente), Paula Viteri (Macará), Jeimy Yanza (Liga de Quito) y Jaslym Valverde (Independiente).