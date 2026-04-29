Feriado de mayo 2026: Rutas desde Guayaquil para descubrir los Pueblos Mágicos

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Ecuador se alista para un respiro extendido. El feriado por el Día del Trabajo en este 2026 se prolongará por cuatro jornadas —del 30 de abril al 3 de mayo— tras la disposición del presidente Daniel Noboa de suspender las actividades el jueves mediante el Decreto Ejecutivo 354. Esta ventana temporal se convierte en el escenario ideal para el desplazamiento masivo de viajeros, poniendo el foco en los "Pueblos Mágicos" que guardan la esencia cultural y natural del país.

Manabí: Entre la historia y el bienestar

En la zona costera, la oferta se diversifica con destinos que combinan el patrimonio con la frescura del mar. Portoviejo se posiciona como una parada obligatoria para quienes buscan un menú completo: historia precolombina en el Cerro Jaboncillo, contacto con la naturaleza y una gastronomía que es referente nacional. La capital manabita conecta, además, con la emblemática tradición del sombrero de paja toquilla, sumando valor artesanal a la experiencia.

El Cerro Jaboncillo ofrece vestigios precolombinos que enriquecen la experiencia turística en PortoviejoFoto: Flickr

A pocos kilómetros, la comunidad de Agua Blanca, anclada en el corazón del Parque Nacional Machalilla, propone un viaje a las raíces. Este santuario arqueológico no solo permite contemplar vestigios ancestrales, sino que invita a la relajación en su famosa laguna de aguas sulfurosas, un imán para el turismo de bienestar que busca desconectarse del ritmo urbano de ciudades como Guayaquil.

El encanto patrimonial de la Sierra sur

Si el plan es cambiar el nivel del mar por la altitud, la Sierra sur despliega su arquitectura de antaño. Zaruma, en la provincia de El Oro, cautiva con sus fachadas de madera del siglo XIX y un trazado urbano que desafía la geografía. Esta antigua ciudad minera, declarada Patrimonio Cultural del Ecuador, ofrece un recorrido por calles empinadas que parecen detenidas en el tiempo, ideal para los amantes de la fotografía y el buen café.

Zaruma cautiva con su arquitectura de madera y un trazado urbano que desafía la montaña.Foto: Flickr

Tradición ferroviaria en el corazón andino

Más hacia el centro, Alausí reafirma su título como la "Ciudad de los Cinco Patrimonios". El destino es mundialmente reconocido por la espectacular ruta ferroviaria hacia la Nariz del Diablo, pero su encanto va más allá de las vías. Sus calles empedradas y eventos como la Callejoneada Alauseña garantizan una inmersión profunda en la identidad andina, convirtiéndola en una opción estratégica para quienes buscan una escapada cultural a pocas horas del Puerto Principal.

La ruta ferroviaria hacia la Nariz del Diablo refuerza el atractivo cultural y turístico de Alausí.Foto: Flickr

Un impulso a la economía local

Este feriado de cuatro días no solo representa un descanso para los trabajadores, sino una oportunidad crítica para dinamizar la economía nacional a través del turismo responsable. Con opciones accesibles en la Costa y la Sierra, los ecuatorianos tienen en sus manos la posibilidad de recorrer el "país de los cuatro mundos", fortaleciendo la oferta de servicios y el orgullo por lo propio en cada rincón visitado.