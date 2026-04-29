Planillas de luz se disparan en Guayaquil en medio de caos en CNEL

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos claves La intervención a CNEL dejó sin sistema informático a varias agencias, limitando la atención a los usuarios únicamente a respuestas verbales.

La presunta red de corrupción investigada habría generado un perjuicio al Estado cercano a los 300 millones de dólares, según las autoridades.

Usuarios en Guayaquil reportan incrementos en sus planillas de luz que, en algunos casos, duplican o triplican los valores habituales sin una explicación clara

El reclamo llegó antes que las explicaciones. En Guayaquil, decenas de usuarios acudieron este 29 de abril a las oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) por planillas que consideran excesivas, pero se encontraron con una escena inusual: sistemas fuera de servicio, trámites paralizados y una respuesta repetida por el personal: “no hay sistema”.

La situación no fue casual. Un día antes, como lo publicó EXPRESO, la Policía Nacional del Ecuador y la Fiscalía ejecutaron allanamientos en varias dependencias de CNEL dentro de una investigación por una presunta red de corrupción que habría generado un perjuicio al Estado cercano a los 300 millones de dólares. En el operativo —liderado por el presidente Daniel Noboa— fueron retenidos cerca de 50 funcionarios y se intervino el sistema informático de la entidad.

El allanamiento a CNEL, con la presencia del presidente Daniel Noboa, lejos de aclarar preguntas, creó un metaverso de dudas.Cortesía

CNEL sin sistema tras intervención policial

El impacto fue inmediato. En la agencia de La Garzota, en el norte de Guayaquil, los usuarios llegaron con reclamos por cobros elevados, pero solo pudieron exponerlos de forma verbal. Sin acceso a sistemas, no se podían abrir trámites ni procesar quejas formales.

Desde aproximadamente las 10:00, los funcionarios no tenían acceso a sus equipos, lo que limitó la atención a recomendaciones informales o derivaciones a canales digitales.

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Planillas más altas generan molestia entre usuarios

Mientras tanto, las quejas por el aumento en las planillas se acumulan y toman forma en testimonios directos.

“Yo trabajo todo el día, en la casa casi no hay consumo. Mi planilla pasó de 90 a 233 dólares y nadie me da una explicación”, dijo Ileana Domínguez, de 68 años.

Marcos Terán, de 76 años, también cuestiona el incremento: “Yo pagaba entre 3 y 15 dólares, pero de un momento a otro me vino 61. En mi casa usamos cuatro focos y un ventilador. Es un saqueo al pueblo”.

Reclamos por alzas sin explicación clara

Los aumentos no siempre son tan bruscos, pero igual generan desconcierto.

Mario Castillo, de 64 años, cuenta que su planilla pasó de 15 a 37 dólares: “Vine desde el Guasmo y lo único que me dicen es que escriba por WhatsApp. Así no se puede”.

El martes 28 de abril de 2026, la agencia de CNEL, ubicada en La Garzota, al norte de Guayaquil, fue allanada.Flor Layedra Torres

Desde La Alborada, Elizabeth Campuzano también expresa su duda: “Este mes tengo que pagar 140 dólares. Hasta el mes pasado pagué 65. No creo que haya subido más del doble por la ola de calor. ¿Quién responde por este aumento?”.

Denuncias en redes sociales y cobros elevados

El malestar también se desborda en redes sociales. “Los valores de planillas están exageradamente altos. El triple. Nadie revisa el medidor”, escribió Juan Carlos León.

En otro caso, Harold Luzardo denunció: “Mi planilla subió a 177 dólares. Es inaudito el robo que hace CNEL. Antes me cobraron dos veces en un mismo mes. Quiero saber cómo pagar el promedio de los últimos seis meses”.

Michelle Andrade también reportó incrementos fuertes: “He pagado máximo 160 dólares. Ahora me llegó casi 400”.

Las denuncias coinciden con semanas marcadas por cortes de energía en sectores como Los Esteros, Guasmos, Sauces, la vía a Samborondón y La Aurora, en Daule.

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A esto se suma la ola de calor, que ha elevado el uso de ventiladores y aires acondicionados, aunque los usuarios aseguran que no justifica los incrementos.

Investigación por presunta red de corrupción

En paralelo, la ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, advirtió que la presunta red de corrupción dentro de CNEL habría manipulado la facturación eléctrica para evitar el cobro real del consumo.

Según datos oficiales, más de 400.000 usuarios estarían involucrados. Solo en 2025 se habrían refacturado 48 millones de dólares, de los cuales 27,9 millones no tendrían justificación.

Con los sistemas intervenidos y las investigaciones en curso, el problema se traslada a las ventanillas: ciudadanos con planillas en mano, pero sin respuestas claras ni trámites activos.

“Solo quiero saber si este aumento es correcto o no. Y que me lo solucionen. Eso es todo”, dijo Noelia Armijos, residente de Sauces.