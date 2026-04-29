Caso CNEL: aún no se revela identidad de trabajadora investigada en Santa Elena

Publicado por Joffre Lino Creado: Actualizado:

La identidad de la trabajadora de CNEL señalada por presunta manipulación de planillas eléctricas en Santa Elena, con un perjuicio estimado de más de 5 millones, aún no ha sido confirmada por las autoridades. El caso forma parte de una investigación nacional que involucra a más de 50 funcionarios y que apunta a una red que habría operado durante más de una década. En la provincia, tres personas fueron interrogadas durante los operativos, sin que se registren detenciones.

La investigación por el presunto esquema de corrupción en la Corporación Nacional Eléctrica avanza con nuevos indicios, pero mantiene puntos clave sin esclarecer, especialmente sobre los responsables directos dentro del área de facturación, considerada central en el proceso.

El caso forma parte de una indagación más amplia que apunta a una red que habría operado durante al menos 11 años dentro del sistema eléctrico nacional, con un impacto estimado de hasta $ 300 millones.

Operativos en varias provincias

Como parte de las diligencias, la mañana del martes 28 de abril se ejecutaron allanamientos simultáneos en unidades de negocio de CNEL en Santa Elena, Guayas–Los Ríos, Manabí y Sucumbíos.

Estas acciones se enmarcan en la investigación a más de 50 funcionarios por una presunta manipulación del sistema de facturación eléctrica, que habría permitido reducir ilegalmente los valores a pagar por parte de empresas, comercios y usuarios.

Qué ocurrió en Santa Elena

En el caso específico de Santa Elena, la intervención tuvo particularidades. Según información recabada por este medio, tres personas —dos hombres y una mujer— fueron interrogadas durante el operativo.

Los tres habrían tenido vínculos con el área de facturación, considerada clave dentro del esquema investigado. Sin embargo, ninguno fue detenido y continúan desempeñando sus funciones con normalidad.

El martes 28 de abril de 2026, la agencia de CNEL, ubicada en La Garzota, al norte de Guayaquil, fue allanada.Flor Layedra Torres

Silencio oficial y expectativa ciudadana

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial que confirme la identidad de la trabajadora señalada ni detalles adicionales sobre su rol dentro del presunto esquema.

Autoridades locales han señalado que, al tratarse de una investigación en curso, la información deberá ser proporcionada por instancias nacionales como la Fiscalía General del Estado o el Ministerio del Interior.

Este vacío de información ha generado inquietud en la ciudadanía. “La gente quiere saber quién es la mujer involucrada. Nadie dice nada y eso da paso a especulaciones. Debería informarse con claridad”, manifestó Alfonso Ortiz, presidente de la Junta Cívica de Santa Elena.

Caso. Daniel Noboa y otros funcionarios estuvieron en las oficinas de CNEL.X: @DanielNoboaOk

Actividades continúan con normalidad

Pese a la investigación en curso, las operaciones en las oficinas de CNEL en Santa Elena se desarrollan sin interrupciones. No obstante, el caso se mantiene bajo seguimiento de la comunidad, que exige transparencia en un proceso que podría evidenciar fallas estructurales en los controles internos de la empresa eléctrica estatal.