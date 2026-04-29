Corte de luz en Guayas el 3 de mayo: qué sectores y por qué lo hace CNEL EP

Publicado por Liz Briceño Creado: Actualizado:

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), a través del Ministerio de Ambiente y Energía, ejecutará este domingo 3 de mayo trabajos de fortalecimiento y expansión de la red eléctrica en la provincia del Guayas.

La intervención contempla una inversión de $3 millones e implicará una interrupción del suministro entre las 06h00 y las 09h00.

El corte afectará sectores a lo largo de la vía Samborondón, la cabecera cantonal, la avenida León Febres-Cordero y la vía Salitre.

También incluye los cantones Salitre, Daule, Santa Lucía, Palestina, Colimes y Balzar.

Según el comunicado oficial, la obra beneficiará a más de 100.000 usuarios con mejoras en la estabilidad del servicio, reducción de variaciones de voltaje y disminución de interrupciones no programadas.

Durante la jornada se construirá la línea de subtransmisión Dos Cerritos–T de Salitre y se realizará el cambio de acometidas de 69 kilovatios (kV), acciones técnicas orientadas a modernizar la infraestructura eléctrica de la zona.

El corredor de Dos Cerritos, en el centro de la polémica



El nombre de esa línea no es nuevo en el debate energético. Fue precisamente la reconexión de las torres de Dos Cerritos, en la Costa, la que desató uno de los episodios más cuestionados de los últimos meses: una maniobra ejecutada sin aviso previo a los usuarios, que dejó sin luz a miles de familias en Guayaquil, Daule y Samborondón.

Ese incidente fue el detonante inmediato que aceleró los cambios institucionales en el sector eléctrico. El 17 de abril de 2026, el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) nombró a César Aguilar Alvarado como nuevo director ejecutivo, movimiento que la propia entidad vinculó directamente a los apagones de las semanas previas.

La obra de este domingo llega, entonces, con una doble lectura: es una intervención planificada, pero también una respuesta operativa a los reclamos por un corredor que acumuló fallas de comunicación y coordinación.

Una crisis que venía acumulándose



Los problemas en el sistema eléctrico ecuatoriano no comenzaron con el episodio de Dos Cerritos. El Cenace advirtió en su Plan de Operación del Sistema Nacional Interconectado (S.N.I.) del 6 de marzo de 2026 que el país requiere incorporar al menos 893,7 megavatios (MW) adicionales para enfrentar el estiaje 2025-2026. Sin esa generación, el informe calcula una probabilidad de déficit del 18% entre octubre de 2026 y marzo de 2027.

El déficit tiene raíces múltiples. El embalse de Mazar, que alimenta las centrales Molino (1.100 MW), Sopladora (487 MW) y la propia Mazar (170 MW), registró en marzo una caída acumulada de 11,25 metros.

La central Coca Codo Sinclair (CCS), que aporta cerca del 25% de la energía nacional, también operó por debajo de su capacidad por falta de caudal.

A eso se suma la suspensión de los 450 MW que Ecuador importaba de Colombia desde enero de 2026, cuando ese país cortó la venta de electricidad como reacción a la tasa de seguridad del 50% aplicada por Ecuador a las importaciones colombianas.

La pérdida de ese respaldo representó el 14,5% del pico de demanda proyectado para este año.

Las causas estructurales: más allá del clima



En el programa De Lunes a Lunes de Teleamazonas, el exministro de Electricidad Miguel Calahorrano identificó tres raíces del colapso eléctrico:

la falta de instalación de nueva energía térmica firme en los últimos nueve años

graves deficiencias en el mantenimiento del sistema de transmisión y

la ruptura con Colombia, que eliminó una fuente crucial de importación.

El experto en inversión Andrés Rodríguez Estrada señaló que el 70% de la generación ecuatoriana es hidráulica y que no existen proyectos concretos para diversificar esa matriz.

"El país no tiene un plan integral de inversión en obras para evitar esta situación", sostuvo en el mismo panel.

Ambos coincidieron en que los cortes seguirán ocurriendo si no se instala energía firme nueva, independientemente de quién conduzca el ministerio.

El experto hidroeléctrico Ricardo Buitrón también advirtió que una parte importante de la capacidad instalada proviene de generación arrendada —como las barcazas que aportan 300 MW— y que el sistema depende excesivamente de las condiciones climáticas.

El relevo ministerial llega este viernes



Este jueves 30 de abril, el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) tendrá un nuevo liderazgo. El presidente Daniel Noboa anunció el cambio el 20 de abril, sin revelar el nombre del sucesor.

Inés Manzano cerrará así un año y medio al frente de la cartera.

El nuevo ministro de Energía recibirá una cartera con alertas encendidas, deudas contractuales sin resolver y un déficit estructural que los propios técnicos del Cenace ya proyectan sobre el próximo estiaje. La obra del domingo en Samborondón y Daule es una pieza necesaria. Si es suficiente, lo dirá el sistema cuando llegue octubre.