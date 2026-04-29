Educación financiera en Ecuador será obligatoria: así impactará en estudiantes

Publicado por Gabriel Cornejo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó en 2026 la educación financiera como materia obligatoria en todos los niveles educativos.

Expertos advierten que la falta de educación financiera está directamente relacionada con el sobreendeudamiento.

La nueva normativa busca formar ciudadanos capaces de ahorrar, invertir y tomar decisiones económicas.

La educación financiera dejó de ser una recomendación para convertirse en una política pública en Ecuador. El 15 de abril de 2026, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Educación Financiera, que establece su enseñanza obligatoria en escuelas, colegios y universidades del país, con el objetivo de formar ciudadanos capaces de tomar decisiones económicas responsables.

Educación financiera en colegios y escuelas

Esta normativa plantea una implementación progresiva y transversal en todos los niveles educativos, incorporando contenidos prácticos como ahorro, inversión, manejo del crédito y prevención de fraudes digitales. La medida responde a una realidad evidente: el desconocimiento financiero sigue siendo una de las principales causas de endeudamiento en la población.

“La educación financiera es una herramienta de vida; sin ella, las personas toman decisiones emocionales que terminan en deudas y problemas económicos”, explica Jorge Luis Delgado, docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en una entrevista institucional.

El experto advierte que prácticas comunes como el pago mínimo de tarjetas de crédito, el consumo impulsivo o la falta de planificación responden directamente a la ausencia de formación en finanzas personales. “Muchas personas compran hoy sin tener certeza de sus ingresos futuros, generando un ciclo de endeudamiento difícil de romper”, señala.

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Estudiantes más conscientes y responsables

Desde el ámbito educativo, la inclusión de esta materia busca cambiar esa lógica desde edades tempranas. Para María José Gavilanes, ingeniera en Comercio y Finanzas Internacionales, esta decisión representa un avance estructural en la formación de los estudiantes.

“Enseñar a los chicos a ser buenos administradores de sus recursos debería ser una norma de vida”, afirma Gavilanes, quien considera que este aprendizaje permitirá formar ciudadanos más conscientes y responsables en su relación con el dinero.

La especialista añade que el impacto no se limita al individuo, sino que también transforma la dinámica familiar. “Va a ayudar a que en los hogares exista una mejor distribución de los recursos y que las futuras generaciones comprendan cómo funciona la economía”, sostiene.

En esa misma línea, el docente de matemáticas Mario Pacheco respalda la medida y subraya su impacto formativo. “Es acertado que se dé educación financiera en los colegios, porque desde jóvenes se les entrega una herramienta clave para el futuro. Que entiendan qué es el interés, cómo funciona una tarjeta de crédito y qué decisiones son buenas o malas”, expresa. Además, advierte que muchos adultos adquieren deudas sin medir su capacidad de pago, por lo que considera “fundamental preparar a los estudiantes desde el sistema educativo formal para evitar esas prácticas”.

Reducción de indicadores como morosidad

En un contexto donde el crédito y el consumo forman parte de la vida cotidiana, la implementación obligatoria de la educación financiera marca un punto de inflexión. La apuesta es clara: reducir el sobreendeudamiento, fomentar el ahorro y construir una cultura económica que permita a los ciudadanos no solo generar ingresos, sino administrarlos de manera inteligente.

A mediano y largo plazo, expertos coinciden en que esta política podría incidir incluso en indicadores nacionales como la morosidad, la inclusión financiera y la estabilidad económica de los hogares, consolidando una generación más preparada para enfrentar los desafíos económicos del país.

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