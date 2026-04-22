Tatiana Landín debuta con un poemario sobre fragilidad y resistencia

Publicado por Gabriel Cornejo Creado: Actualizado:

La escritora ecuatoriana Tatiana Landín presentó su ópera prima poética 'Simulacros (o la marcha de los equilibristas en los márgenes)' en un encuentro marcado por la sensibilidad literaria y el diálogo crítico. El evento se desarrolló en el Guayaquil Tenis Club sede Centro, donde amigos, escritores y lectores se reunieron para acompañar a la autora en este primer hito de su trayectoria, consolidando su ingreso a la escena literaria nacional con una propuesta íntima y reflexiva.

Una obra de lectura introspectiva

Durante la presentación, el poemario fue descrito como una exploración de la fragilidad de la existencia, un recorrido que transita entre el lenguaje, el cuerpo y la memoria. La obra no busca ofrecer certezas, sino instalarse en los márgenes de la experiencia humana, en aquello que resiste, se quiebra y vuelve a levantarse, invitando al lector a una lectura introspectiva y emocional.

Desde una mirada crítica, el escritor y académico Marcelo Báez Meza destacó el carácter reflexivo y resistente del libro. “El poemario dialoga con contextos marcados por la pandemia, la inseguridad y la violencia, pero también abraza la vulnerabilidad como un espacio de conciencia y reflexión”, señaló durante su intervención, subrayando el valor de la obra en el panorama contemporáneo.

Guayaquil acoge el lanzamiento del poemario Simulacros de Tatiana Landín.Gabriel Cornejo

'Simulacros' en la Feria Internacional del libro de Lima

Publicado por la editorial Cadáver Exquisito, el libro formará parte de la colección Flâneuse y tendrá presencia en la Feria Internacional del Libro de Lima, proyectándose hacia escenarios internacionales.

Por su parte, la docente Roxana León resaltó que Simulacros invita al lector a reconocerse en múltiples experiencias humanas, consolidándose como una propuesta que trasciende lo estético para convertirse en un acto de memoria y diálogo desde la poesía ecuatoriana.

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