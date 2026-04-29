El Gobierno adelanta compra directa de arroz en medio de protestas

Publicado por Lisbeth Zumba Creado: Actualizado:

En un contexto de creciente tensión y protestas en zonas agrícolas, el Gobierno decidió acelerar la implementación de la compra directa de arroz. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Carlos Vega, anunció que desde el lunes 4 de mayo de 2026 se iniciará la recepción de arroz en cáscara a nivel nacional.

La medida se adelanta frente a la presión del sector arrocero, que en los últimos días ha intensificado sus reclamos por el desplome de precios, el aumento de costos de producción, y la menor opción de ventas tras el cierre del mercado colombiano.

La decisión se enmarca en el Decreto Ejecutivo 307, firmado por el presidente Daniel Noboa. “El adelanto responde a la necesidad de atender oportunamente al sector”, afirmó Vega, quien además aseguró que el proceso se ejecutará pese a intentos de frenar el mecanismo. Según el funcionario, existen “boicots de intermediarios y seudo dirigentes” que buscan obstaculizar la compra directa.

Protestas en Los Ríos marcan el pulso del conflicto

El anuncio llega apenas un día después de que agricultores de Los Ríos se declararan en resistencia. Decenas de productores salieron a las calles para exigir soluciones urgentes ante una crisis que -advierten- podría agravarse.

Actualmente, la saca de arroz se comercializa entre 18 y 21 dólares en el mercado, muy por debajo del precio oficial fijado por el Gobierno. Este desfase ha golpeado la rentabilidad del productor, obligándolo en muchos casos a vender a intermediarios para obtener liquidez inmediata.

"El agricultor no le pone el pie (al ministro de Agricultura) para que él fracase en su gestión, lo que exige es una gestión eficiente, que le solucionen sus problemas de la mejor forma". José Luis García, Comité Defensa del Arroz

Durante una reunión con el gobernador, Galo Lara, se planteó que la compra estatal arranque el 15 de mayo. Sin embargo, los agricultores rechazaron esa fecha al considerar que para entonces gran parte de la cosecha ya habrá sido vendida.

Sin intermediarios: cómo funcionará el nuevo esquema de compra

El esquema oficial contempla la compra directa sin participación de piladoras ni intermediarios. El Estado pagará 34 dólares por saca de 205 libras de arroz de grano corto y 36 dólares por grano largo.

Hasta ahora, cerca de 7.000 productores se han registrado en el sistema habilitado por el Ministerio, lo que refleja una alta expectativa en torno al programa.

El plan cuenta con un presupuesto aproximado de 8 millones de dólares, canalizados a través de BanEcuador para garantizar pagos ágiles. Cada agricultor podrá vender entre 5,75 y 287,5 toneladas.

Equipos técnicos del Ministerio permanecerán en territorio para verificar la producción y acompañar el proceso de entrega. Según Vega, el objetivo es asegurar “orden y transparencia”.

Retrasos y fallas: el reclamo del sector arrocero

Desde el sector productivo, las críticas apuntan directamente a la gestión del programa. José Luis García, del Comité Defensa del Arroz, cuestionó que la compra no haya iniciado en abril, como se había anunciado.

“El proceso debió arrancar el 10 de abril. El atraso obligó al agricultor a vender a intermediarios porque necesita liquidez”, señaló.

García también advirtió fallas técnicas en la implementación, como la omisión de procesos clave en el manejo del grano, lo que habría provocado retrasos adicionales. A esto se suma la falta de control en el mercado, donde -según el gremio- no se respeta el precio mínimo. "El agricultor no le pone el pie (al ministro de Agricultura) para que él fracase en su gestión, lo que exige es una gestión eficiente, que le solucionen sus problemas de la mejor forma", agregó.