Arroceros de Los Ríos en resistencia tras fallida reunión con el Gobierno

Publicado por Tatiana Ortiz Creado: Actualizado:

La falta de acuerdos y una propuesta considerada tardía por el sector arrocero marcaron el quiebre definitivo durante la reunión desarrollada en la Gobernación de Los Ríos. Tras varias horas de diálogo sin resultados favorables, los agricultores decidieron declararse en resistencia, advirtiendo que la crisis que enfrentan podría agravarse si no se toman medidas urgentes.

La jornada de protesta inició el lunes con una marcha que partió desde el sector de Chilintomo y avanzó cerca de tres kilómetros hasta los bajos de la Gobernación, en Babahoyo. Decenas de productores agrícolas participaron en la movilización para exigir respuestas frente al incremento en los costos de producción, el alza de los combustibles y el bajo precio de la saca de arroz, que actualmente se comercializa entre 18 y 21 dólares, muy por debajo del valor oficial.

¿El 15 de mayo es una opción?

El primer acercamiento con las autoridades se dio alrededor de las 11:00, cuando el gobernador de Los Ríos, Galo Lara Yépez, recibió a los representantes del gremio. En ese espacio se planteó como alternativa que el Estado inicie la compra del grano a partir del 15 de mayo. Sin embargo, la reacción de los agricultores fue inmediata tras coincidir que para esa fecha ya no tendrán producto disponible, debido a que gran parte de la ya está cosechada.

Ante esta situación, el agricultor Adriano Ubilla dijo que los productores propusieron adelantar el proceso de acopio al 4 de mayo, incluso aceptando condiciones más flexibles en los tiempos de pago, pero la iniciativa no prosperó. La postura oficial se mantuvo, generando mayor inconformidad entre los asistentes.

No hubo acuerdos

En horas de la tarde, cerca de las 17:00, se desarrolló una segunda reunión que tampoco logró acercar posiciones. La falta de acuerdos con representantes de la Subsecretaría de Comercialización del Ministerio de Agricultura incrementó el malestar, especialmente porque, según los agricultores, no se ha cumplido con el compromiso de adquirir al menos 20.000 toneladas de arroz durante el mes de abril.

El productor Javier Vargas, señaló que la situación económica es insostenible. Actualmente la inversión por hectárea supera los 1.300 dólares, mientras que el precio actual de venta del quintal no cubre los costos de producción. Esta realidad, sumada a las deudas acumuladas, los deja sin capacidad para reinvertir en nuevos ciclos agrícolas.

Al cierre de la jornada también se registraron momentos de tensión entre agricultores y representantes de la prensa. Los manifestantes exigían que el gobernador ofreciera declaraciones públicas en los bajos del edificio, mientras que algunos dirigentes planteaban que los pronunciamientos se realizarían en el exterior, lo que generó discusiones que fueron captadas en video y difundidas posteriormente en redes sociales.

Los arroceros anunciaron que se mantendrán en resistencia y no descartan cierres de vías, una vez que logren coordinar acciones a nivel provincial. La advertencia se da debido a la crisis del sector podría profundizarse y tener un impacto mayor en la economía del país.