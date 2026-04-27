Arroceros marchan en Babahoyo y elevan presión: piden emergencia para el sector

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Los arroceros marcharon en Babahoyo este lunes 27 de abril de 2026 pese al inicio de la compra estatal de 20.000 toneladas.

Los producores de arroz denuncian precios por debajo del costo de producción y caída de exportaciones a Colombia, lo que los tienen en una crisis económica.

Los arroceros exigen declarar en emergencia al sector y aplicar medidas estructurales urgentes.

Aunque el Ministerio de Agricultura anunció que este lunes 27 de abril de 2026 iniciaba el proceso para que el Estado compre 20.000 toneladas de arroz, los productores decidieron salir a las calles. En Babahoyo, epicentro de la producción arrocera, decenas de agricultores participaron hoy en una marcha pacífica para exigir respuestas más profundas ante la crisis que golpea al sector.

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Los arroceros aseguran que la compra estatal no soluciona el problema de fondo. Señalan que existe una lista de necesidades urgentes que va más allá de la adquisición del grano, en un contexto marcado por bajos precios, caída de exportaciones y altos costos de producción.

“Además, desde el año anterior las piladoras vienen pagando a los arroceros precios por debajo del costo de producción y el Gobierno no ha hecho nada para regular esto”, afirmó Adriano Ubilla, presidente de la Asociación de Producción Agrícola de Ciclo Corto, en declaraciones a Diario EXPRESO.

¿Cómo afecta a los arroceros la tasa a Colombia?

A esta situación se suma el impacto de las medidas comerciales entre Ecuador y Colombia. Los productores explican que la aplicación de tasas de hasta el 100 % ha limitado las exportaciones, obligando a que el arroz se transporte únicamente por vía marítima. "Esto ha reducido significativamente las compras del país vecino", reitera Ubilla.

“Esto ha hecho que bajen las compras de arroz de parte de Colombia”, indicaron los agricultores. Tradicionalmente, ese mercado adquiría más de 60.000 toneladas anuales, lo que representaba cerca de 50 millones de dólares para el sector, señaló José Luis García, coordinador de la Defensa de los Agricultures.

Frente a este escenario, los productores consideran que la compra de 20.000 toneladas es insuficiente. “Es tal la crisis económica que se vive en el sector que para solucionar el problema se requiere que el Estado compre unas 200.000 toneladas de arroz”, sostuvo García.

¿Qué es lo que piden al Gobierno los arroceros?

Entre los principales pedidos de los arroceros está que el presidente Daniel Noboa declare en estado de emergencia al sector agrícola, especialmente al rubro arrocero. También exigen que se garantice el precio mínimo de sustentación, que ahora está entre 34 y 36 dólares por saca, frente a los 21 dólares que actualmente estarían pagando las piladoras.

Además, demandan la implementación de controles sobre los precios de insumos agrícolas, mecanismos de estabilización para el costo de los combustibles de uso agrícola, mayor regulación y supervisión de las piladoras para asegurar transparencia en la calificación del grano, y el fortalecimiento del acceso a créditos preferenciales.

La movilización en Babahoyo deja en evidencia un creciente malestar en el agro, donde los productores advierten que sin decisiones estructurales inmediatas, la crisis del arroz podría profundizarse y afectar aún más la economía rural del país.