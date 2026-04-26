Gobierno activa compra de arroz tras anuncio de marcha en Babahoyo

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Compra estatal en marcha: El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca inicia el proceso de compra pública de arroz 2026 con precios de 34 y 36 dólares por saca, alineados al mínimo de sustentación

Respuesta a la crisis: La medida llega tras el reclamo de productores que denuncian pagos de hasta 21 dólares por saca y mantienen la convocatoria a marcha.

Proceso con control y trazabilidad: El esquema incluye registro digital, verificación en territorio, cupos por productor y pagos en un plazo máximo de 72 horas.

En medio de la creciente tensión en el campo ecuatoriano, el Gobierno Nacional anunció el inicio del proceso de compra pública de arroz 2026, apenas horas después de que los productores confirmaran una marcha para este lunes 27 de abril en reclamo por los bajos precios y la falta de apoyo estatal.

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El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca puso en marcha la socialización del instructivo que regulará la compra del grano, una medida que llega en un momento crítico, cuando los agricultores denuncian que la saca de arroz se paga hasta en 21 dólares, muy por debajo del precio mínimo de sustentación.

La decisión responde a lo dispuesto por el presidente Daniel Noboa mediante el Decreto Ejecutivo 307, y busca establecer reglas claras sobre precios, volúmenes y condiciones técnicas para la comercialización del arroz.

¿Cuándo arranca el proceso?

El proceso arranca este lunes 27 de abril de 2026 en las provincias de Guayas y Los Ríos, donde se concentra más del 90 % de la producción nacional. Allí, técnicos del Ministerio explicarán a los pequeños y medianos productores cómo acceder al esquema de compra pública, según lo dio a conocer la Cartera de Estado.

La iniciativa contempla un sistema estructurado en siete etapas, que inicia con el registro digital de los productores a través de la plataforma oficial del MAGP. Este paso será obligatorio y permitirá validar quiénes podrán participar, mediante cruces de información y verificaciones en territorio.

Una vez completado el proceso, se definirá el volumen de venta permitido por productor, con rangos que van desde 5,75 hasta 287,5 toneladas métricas, dependiendo de su capacidad productiva comprobada.

¿A qué precio se venderá el arroz?

Uno de los puntos más relevantes es la fijación de precios referenciales: 36 dólares por saca de 205 libras para arroz de grano largo y 34 dólares para grano corto. Estos valores coinciden con el precio mínimo de sustentación exigido por los agricultores, quienes han advertido que sin ese piso la actividad deja de ser rentable.

Durante la fase de entrega, el arroz deberá cumplir con estándares técnicos específicos, especialmente en humedad e impurezas, y será recibido en centros autorizados bajo controles definidos. Además, el sistema incorporará mecanismos de trazabilidad mediante códigos únicos por productor, lo que permitirá seguir el producto desde su origen hasta su comercialización.

¿En qué tiempo se pagará el arroz?

El Gobierno también promete agilidad en los pagos: los expedientes serán procesados en un máximo de 48 horas y cancelados a través de BanEcuador en un plazo de hasta 72 horas.

Desde el 26 de abril, equipos técnicos ya se encuentran desplegados en territorio realizando verificaciones productivas, como paso previo al inicio formal de las compras, previsto para el 15 de mayo.

Sin embargo, el anuncio llega en medio de un clima de desconfianza. Los arroceros sostienen que medidas anteriores no han logrado estabilizar el mercado y que la sobreoferta, los altos costos de insumos y las distorsiones en la cadena de comercialización siguen golpeando al sector.

La marcha convocada para este lunes no ha sido suspendida, al menos hasta que se escribió este artículo, a parecer se mantiene como una señal de presión. Para los productores, el problema no es solo el anuncio de compra, sino su cumplimiento efectivo y el impacto real en el precio que reciben.

Con este nuevo esquema, el Gobierno intenta intervenir directamente en el mercado arrocero para equilibrar las condiciones. La gran pregunta es si esta vez será suficiente para frenar una crisis que mantiene al campo ecuatoriano en alerta.