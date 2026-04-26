Arroceros marcharán en protesta por la crisis económica que tiene el sector

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Precio en crisis: El arroz se paga hasta en 21 dólares por saca, muy por debajo del precio mínimo de sustentación que está entre 34 y 36 dólares.

Costos al alza: Insumos suben hasta 50 %, como efecto del conflicto que hay en Medio Oriente, afectando la rentabilidad.

Presión al Gobierno: Piden emergencia agropecuaria, controles y precios justos. Además que se cumpla con la promesa de comprar 20.000 toneladas del alimento de parte del Estado.

La tensión en el campo ecuatoriano vuelve a escalar. Este lunes 27 de abril de 2026, los productores de arroz participarán en una marcha pacífica en la provincia de Los Ríos para exigir lo que consideran condiciones mínimas de supervivencia: un precio justo por su producto y medidas urgentes frente al aumento de costos. Así indicó a Diario EXPRESO José Luis García, coordinador de la Defensa de los Agricultores.

Esta sería la segunda marcha en este año, en marzo realizaron otra en Daule por la misma razón de que las piladoras no pagan el precio mínimo de sustentación.

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La marcha partirá desde las 07:00 en Babahoyo y avanzará hasta la Gobernación provincial. Según sus organizadores, será una protesta pacífica, pero con un mensaje contundente: el sector arrocero está en crisis.

¿Por qué protestan los arroceros?

El principal reclamo es el desplome del precio del arroz en cáscara. Según los productores, actualmente se paga hasta 21 dólares por saca, incluso cuando el grano está seco y limpio.

“Si quieren, a ese precio”, denuncian, señalando que los intermediarios no reconocen la inversión, el esfuerzo ni los costos de producción.

Frente a esto, exigen que se respete un precio mínimo de 34 dólares para grano corto y 36 dólares para grano largo, como una medida de seguridad jurídica y sostenibilidad económica.

¿Qué está pasando con los costos de producción?

Mientras el precio del arroz cae, los insumos suben de forma acelerada. Los agricultores aseguran que los costos han aumentado hasta un 50 % más que en el mercado internacional.

Ejemplos concretos:

Urea: de $ 30 en enero a $ 43 en abril

Herbicidas (matamalezas): de $ 5 a $ 10 por litro

Este desbalance ha generado un escenario de sobreendeudamiento en el sector, donde muchos productores ya no pueden cumplir con sus obligaciones financieras, remarcó García.

¿Cómo influye el conflicto comercial con Colombia?

El panorama se agrava por las restricciones comerciales con Colombia, considerado el mercado natural para los excedentes de arroz ecuatoriano.

Según Adriano Ubilla, presidente de la Asociación de Producción Agrícola de Ciclo Corto, las limitaciones al ingreso de productos como arroz y plátano, junto con el aumento de aranceles, han reducido la capacidad de exportación. Esto provoca sobreoferta interna y presiona aún más los precios a la baja.

¿Qué reclaman al Gobierno?

Los arroceros plantean varias demandas urgentes:

Declarar en emergencia al sector agropecuario por la sequía y altos costos

Establecer controles en piladoras que pagan precios bajos al productor

Vigilar la especulación en mercados, donde el arroz no baja de $ 0,50 por libra

Cumplir con la compra estatal de arroz para estabilizar precios

Generar mecanismos reales de exportación de excedentes

Además, cuestionan que las medidas anunciadas por el Ejecutivo no han sido suficientes para frenar la crisis.

¿Qué impacto tiene en los consumidores?

Aunque el productor recibe menos, el consumidor final no ve una reducción proporcional en los precios. Esta distorsión evidencia fallas en la cadena de comercialización, donde los intermediarios concentran el margen de ganancia.

¿Qué otros temores enfrenta el sector?

Los agricultores también advierten sobre el impacto de acuerdos comerciales a largo plazo. Señalan que en el futuro el arroz de Estados Unidos podría ingresar sin aranceles ni cupos, lo que consideran una amenaza directa a la producción nacional.

La movilización en Los Ríos no es un hecho aislado, sino el reflejo de un problema estructural: precios deprimidos, costos elevados y mercados restringidos.

Con la cosecha invernal en marcha, el tiempo juega en contra de los productores. La marcha busca visibilizar una realidad que, según ellos, ya no puede esperar.