Posible alza de pasajes: Roberto Luque confirma compensaciones al transporte hasta el 15 de mayo

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

En una entrevista para el espacio Contacto Directo de Ecuavisa, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, confirmó que la red vial estatal se encuentra operativa para el feriado por el Día del Trabajo. Para garantizar la seguridad de los viajeros, el funcionario detalló que se han coordinado operativos estratégicos con la Policía Nacional y la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) en los puntos de mayor concurrencia.

Luque señaló que, debido a la reducción temporal del IVA al 8%, se prevé una movilización masiva de turistas. Aunque reconoció que existen tramos con molestias debido a intervenciones vigentes, subrayó que las obras son vitales para la movilidad a largo plazo. Asimismo, informó que se ha desplegado maquinaria pesada en zonas vulnerables para responder de inmediato ante posibles deslizamientos de tierra.

El futuro de las compensaciones y el plan de chatarrización

Respecto a la situación financiera del gremio de los transportistas, el ministro aclaró que el Gobierno ha implementado soluciones que van más allá de la eliminación del subsidio al diésel, un sector que, según sus palabras, ha sido desatendido históricamente. Entre estas medidas para los profesionales del volante destacan las líneas de crédito en Banecuador para el alivio de deudas y el impulso a los programas de chatarrización de unidades antiguas.

En cuanto a la vigencia de los incentivos económicos, Luque fue enfático: "Hasta el 15 de mayo se mantendrán las compensaciones para el transporte intra e interprovincial; para el transporte urbano, este beneficio ya concluyó". Como alternativas para mitigar el impacto en el sector, mencionó la implementación de la tercera placa y el ajuste tarifario en rutas interprovinciales de larga distancia.

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Tarifas de pasajes: una decisión de los municipios

Sobre el posible incremento en el costo de los pasajes tras el fin de las compensaciones este año, el titular de la Cartera evitó dar una confirmación absoluta. Explicó que la competencia recae directamente sobre los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). "Esas decisiones dependen de los alcaldes", puntualizó, señalando que figuras como los burgomaestres de Quito o Guayaquil son quienes deben dar una respuesta definitiva.

No obstante, el ministro utilizó el caso de Cuenca como ejemplo de una gestión directa sobre las tarifas. Bajo su perspectiva, la ciudadanía muestra apertura a pagar un valor adicional siempre que este se traduzca en una mejora sustancial y tangible en la calidad del servicio de transporte público.