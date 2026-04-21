Transporte pesado amenaza con "apagar motores" si no se frena el alza del diésel

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Ultimátum al Gobierno: Los transportistas advierten que van a "apagar motores" en quince días si no se frena el alza del diésel y se establece una focalización efectiva.



Colapso financiero: Con el precio del galón a 2,96 dólares, el sector denuncia que la eliminación del subsidio ha licuado sus utilidades, provocando pérdidas constantes.



Inseguridad y aranceles: El gremio exige garantías ante la ola de asaltos y extorsiones en vías, además de revisar aranceles que afectan el empleo en la frontera norte.

Los gremios de transporte pesado de Ecuador comunicaron este lunes 20 de abril, que el sector se encuentra en una situación crítica que podría obligarlos a "apagar motores". Esta advertencia surge como respuesta a la falta de medidas por parte del Gobierno del presidente Daniel Noboa ante el incremento progresivo del precio del diésel, cuyo subsidio fue suprimido por la administración el pasado mes de septiembre.

Fernando Ortiz, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Transporte Pesado, manifestó en una conferencia de prensa que los transportistas no pueden continuar absorbiendo los costos del incremento del combustible. El dirigente enfatizó que la suspensión del alza debe ser inmediata, puesto que los pequeños y medianos propietarios de unidades no cuentan con la capacidad económica para subsistir ante nuevos ajustes.

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Incumplimiento en las políticas de compensación

El sector del transporte recordó que la eliminación del subsidio fue aceptada el año anterior bajo la condición de que el Gobierno implementara políticas públicas destinadas a equilibrar el sistema de bandas. Este mecanismo, que determina el valor del combustible según los precios internacionales, no ha contado con las medidas de mitigación prometidas, según denuncian los representantes gremiales.

Tras la decisión adoptada por el presidente Noboa, el precio del diésel experimentó un ascenso desde $1,80 hasta $2,80 por galón. Este incremento inicial generó una serie de movilizaciones sociales que se extendieron por un mes y dejaron un saldo de personas fallecidas y cientos de heridos, de acuerdo con los registros de las organizaciones civiles.

Quince días para evitar el apagón logístico

La hoja de ruta está trazada: este martes 21 de abril se presentará el reclamo formal ante Carondelet y el gremio esperará una respuesta en un plazo máximo de quince días. Entre las propuestas destaca la focalización del beneficio para el sector productivo.

Ortiz aclaró que, de no haber acuerdo, la paralización será una consecuencia inevitable de la crisis: "No seremos nosotros los que paralicemos; será el Gobierno quien nos está induciendo a apagar nuestros motores porque ya no tenemos cómo cubrir el costo operativo".

Inseguridad y aranceles: el golpe final

A la crisis del combustible se suma el factor miedo. El gremio denunció que las carreteras se han vuelto zonas de guerra donde imperan el asalto, la extorsión y el secuestro. Pese a los esfuerzos de las fuerzas de seguridad, critican que la justicia se convierta en una "puerta giratoria" para los delincuentes.

Finalmente, exigieron revisar los aranceles a las exportaciones colombianas que subirán al 100 % en mayo. Para los transportistas de la frontera norte, esta medida es el tiro de gracia que generará más desempleo y precarización en un sector que ya no aguanta más presión.