¿Cuántos somos realmente en el mundo? La cifra que siempre creíste podría no ser correcta

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En resumen La cifra oficial ronda los 8.200 millones, según la ONU.



Un estudio advierte que faltan entre 1.000 y 3.000 millones por contar.



El mayor error estaría en las poblaciones rurales no registradas.

Durante años creímos tener una respuesta clara. Hoy, la ciencia admite que quizá nunca hemos sabido con exactitud cuántos somos.

En noviembre de 2022, la Organización de las Naciones Unidas anunció un hito simbólico: la humanidad había alcanzado los 8.000 millones de personas. Era una cifra redonda, contundente, repetida en titulares y discursos. Para 2026, las proyecciones ya hablan de unos 8.200 millones de habitantes y un pico poblacional hacia 2080.

Pero detrás de ese número —aparentemente sólido— hay una grieta que podría ser de miles de millones de personas.

La duda que incomoda a la demografía

“Calcular el número de personas que hay en el planeta es una ciencia inexacta”, es la frase del demógrafo Jakub Bijak, citada por la BBC en 2024, que resume un problema que los expertos conocen desde hace años: contar a la humanidad no es una operación exacta, sino una estimación basada en datos incompletos.

La experta en proyecciones Toshiko Kanera lo explica así: los demógrafos trabajan con información acumulada desde 1950, cruzando censos, tendencias y registros nacionales. No improvisan cifras, pero sí dependen de sistemas que, en muchos casos, fallan.

¿Y si esos sistemas están dejando fuera a millones de personas?

El estudio que cambia la conversación

En 2025, una investigación publicada en la revista científica Nature encendió las alarmas. El equipo de la Universidad de Aalto analizó los principales conjuntos de datos demográficos globales y encontró algo preocupante: Las cifras de población estarían subestimadas de forma “profunda y sistemática”.

El foco del problema está en un lugar que suele quedar fuera del radar: las zonas rurales.

Según el investigador Josias Láng-Ritter, una parte significativa de la población rural no aparece en los registros globales. Y no se trata de pequeños errores.

Los datos del estudio son contundentes:

Las poblaciones rurales habrían sido subestimadas entre un 53% y un 84%.

Incluso en mapas más recientes, se omite entre un 32% y un 77% de estas poblaciones.

¿Dónde están los “invisibles”?

Para entender el sesgo, los investigadores compararon bases de datos globales con información muy precisa: proyectos de represas en 35 países.

Cuando se construye una represa, las comunidades que serán desplazadas deben ser registradas con exactitud. Es uno de los pocos momentos en los que los datos rurales alcanzan un nivel casi quirúrgico de precisión.

Al cruzar esos registros con los mapas de población, el resultado fue claro: faltaba gente. Mucha gente.

Haciendo cuentas: el margen del error

Hoy se estima que el 43% de la población mundial vive en zonas rurales, es decir, unos 3.526 millones de personas dentro de los 8.200 millones totales.

Si aplicamos los márgenes de subestimación detectados por el estudio:

En el escenario más conservador (53%), faltarían cerca de 1.869 millones de personas.

En el más extremo (84%), la cifra subiría a casi 2.962 millones.

En otras palabras, la población real del planeta podría estar mucho más cerca de los 9.000, 10.000 o incluso más millones de lo que hoy creemos.

Un problema con consecuencias reales

Esto no es solo una discusión académica. La falta de datos precisos impacta directamente en decisiones clave:

¿Dónde construir hospitales o carreteras?

¿Cuánta ayuda enviar tras un desastre natural?

¿Cuántas vacunas o medicamentos necesita una región?

Como advierte Láng-Ritter, muchos países dependen de estos mapas globales para planificar políticas públicas. Si los datos están incompletos, las decisiones también lo están.

El desafío de contar a la humanidad

El problema, según los investigadores, es estructural. Muchos gobiernos no tienen los recursos para registrar con precisión a sus poblaciones rurales. En otros casos, los sistemas digitales llegaron tarde o siguen siendo incompletos.

Hay excepciones, como Finlandia, que lleva décadas con registros digitales sólidos. Pero en gran parte del mundo, la realidad es otra.

La cifra que nunca fue exacta

Durante décadas, los números nos dieron una sensación de control: 7.000 millones, 8.000 millones… como si la humanidad pudiera resumirse en una cifra exacta.

Hoy, esa certeza se desdibuja. Sabemos que somos miles de millones. Sabemos que la población crecerá hasta finales de siglo y luego caerá.

Pero también sabemos que, probablemente, nunca hemos sabido con exactitud cuántos somos.