Claude conecta con más de 50 herramientas de Adobe Creative Cloud para la generación de contenido

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La integración oficial entre Claude y Adobe Creative Cloud fue lanzada el 28 de abril de 2026.



El sistema utiliza el nuevo Model Context Protocol (MCP) , un estándar abierto que permite a la IA ejecutar acciones directamente en software externo.



, un estándar abierto que permite a la IA ejecutar acciones directamente en software externo. A través de este conector, Claude puede acceder y operar más de 50 herramientas profesionales de Adobe de forma simultánea.

La convergencia entre la inteligencia artificial generativa y el diseño profesional ha alcanzado un nuevo hito con la integración oficial de Claude, el modelo de lenguaje de Anthropic, dentro del ecosistema de Adobe Creative Cloud, una alianza estratégica que busca eliminar las barreras técnicas que a menudo separan la conceptualización de una idea de su ejecución material en software complejo.

A través de un nuevo conector basado en el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP), Claude ahora actúa como un centro de mando capaz de interactuar directamente con las aplicaciones líderes de la industria; este avance no se limita a una simple automatización de tareas, sino que propone un cambio de paradigma en el flujo de trabajo creativo.

Al permitir que el modelo de IA entienda y ejecute comandos en más de 50 herramientas profesionales: desde Photoshop hasta Premiere Pro, la unión entre Anthropic y Adobe posiciona a Claude no solo como un redactor de textos o código, sino como un asistente de producción integral que puede manipular activos visuales y audiovisuales con precisión técnica.

El Protocolo MCP: La llave maestra de la creatividad

El núcleo técnico de esta integración reside en el uso del Model Context Protocol (MCP), un estándar abierto desarrollado por Anthropic que permite a los modelos de IA conectarse de manera segura con fuentes de datos y herramientas externas. Gracias a este "puente" digital, Claude puede interpretar la estructura de los archivos de Adobe y realizar acciones que antes requerían años de dominio técnico en la interfaz de usuario.

La alianza incluye soporte para aplicaciones líderes como Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, Lightroom e InDesign.Expreso

Interoperabilidad profunda: Claude puede orquestar flujos de trabajo entre diferentes aplicaciones ; por ejemplo, extraer una paleta de colores de una imagen en Lightroom y aplicarla automáticamente a un diseño de vectores en Illustrator.

; por ejemplo, extraer una paleta de colores de una imagen en Lightroom y aplicarla automáticamente a un diseño de vectores en Illustrator. Acceso simplificado: El conector permite que cerca de 40 funciones estándar de Adobe se ejecuten de forma gratuita directamente desde la interfaz de chat, democratizando herramientas de edición que antes estaban reservadas para usuarios con licencias pagas.

directamente desde la interfaz de chat, democratizando herramientas de edición que antes estaban reservadas para usuarios con licencias pagas. Gestión de activos: Los usuarios con cuentas de Adobe pueden sincronizar sus librerías en la nube, permitiendo que Claude localice, edite y guarde versiones de archivos sin que el diseñador tenga que salir del hilo de conversación.

Edición por lenguaje natural: De la descripción al píxel

Uno de los puntos más disruptivos de esta conexión es la capacidad de realizar ediciones complejas mediante lenguaje natural. Esto significa que un usuario puede describir los cambios que desea ver y Claude traducirá esa instrucción en una serie de comandos técnicos ejecutados en los servidores de Adobe.

Esta colaboración forma parte de una coalición de socios tecnológicos de Anthropic que incluye también a Blender, Autodesk y Ableton.Adobe

Retoque fotográfico avanzado: Es posible pedirle a la IA que realice ajustes específicos , como: "Mejora la exposición de esta foto, aplica un desenfoque de fondo cinematográfico y ajusta el balance de blancos", y ver los resultados en segundos.

, como: "Mejora la exposición de esta foto, aplica un desenfoque de fondo cinematográfico y ajusta el balance de blancos", y ver los resultados en segundos. Producción de video inteligente: En aplicaciones como Premiere Pro o After Effects, el conector facilita la redimensión de formatos para redes sociales (pasando de 16:9 a 9:16) o la generación de clips cortos a partir de descripciones de metadatos.

para redes sociales (pasando de 16:9 a 9:16) o la a partir de descripciones de metadatos. Diseño con Adobe Express: Para creadores de contenido rápido, Claude puede generar plantillas, logotipos o gráficos promocionales utilizando el motor de diseño de Express, manteniendo siempre el control sobre las capas y elementos editables.

Disponibilidad y despliegue multiplataforma

La integración ha sido diseñada para ser omnipresente dentro de la experiencia de usuario de Anthropic. Actualmente, el conector ya se encuentra operativo en la versión web de Claude.ai, en la aplicación dedicada para escritorio (Claude Desktop) y en el entorno colaborativo recientemente lanzado, Claude Cowork.

Esta infraestructura permite que, una vez configurado el conector en una plataforma, las capacidades se extiendan a la aplicación móvil, permitiendo que un director de arte o un creador de contenido pueda supervisar y ejecutar cambios en proyectos complejos de Adobe directamente desde su smartphone.