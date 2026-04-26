El claudismo representa esa nueva costumbre de consultar a la inteligencia artificial como si fuera un oráculo capaz de resolverlo todo. La IA puede ordenar ideas, acelerar procesos y mejorar el trabajo, pero no reemplaza el criterio humano ni puede asumir las consecuencias de una decisión.

El claudismo y la fe en la IA

San Claude, iluminador de deadlines imposibles, patrono de los correos impecables y de los planes perfectos. Danos hoy nuestra respuesta optimizada de cada día, perdona nuestras dudas como también nosotros perdonamos los prompts mal escritos, y no nos dejes caer en la tentación de pensar… Amén. Así suena, más o menos, el claudismo: una fe silenciosa pero creciente de quienes han dejado de usar la IA como herramienta para empezar a consultarla como si fuera un oráculo.

Lo curioso es que ni a ChatGPT le rezaron tanto cuando llegó, y eso que fue el primero en abrir la puerta. Pero Claude -por alguna razón que mezcla interfaz limpia, respuestas elegantes y ese tono de consultor que nunca suda- logró lo impensable: convertir la duda en fe. Y la fe, en método de trabajo.

El claudismo tiene su lógica. Te hace sentir profesional. Te da estructura, te devuelve cuadros y rutas de trabajo, te arma correos impecables, te resume documentos que antes tomaban horas... En un mundo donde todos corren, que alguien (o algo) te diga “por aquí es” resulta casi terapéutico. Es orden en medio del caos. Y sí, hace buen trabajo.

El problema empieza cuando deja de ser herramienta y pasa a ser oráculo. Cuando la pregunta no es “¿qué opciones tengo?”, sino “¿qué dijo Claude?”. Ahí es donde muchos ya no deciden: interpretan. Y entre interpretar y pensar hay una diferencia enorme.

La IA puede ayudar, pero no decidir por ti

Así es donde llegamos a proyectos “perfectos” que, en la práctica, no funcionan. No porque la IA esté mal, sino porque la realidad no siempre cabe en un prompt. Porque hay contexto, intuición, experiencia, errores pasados, políticas, mano de obra, timing… todo eso que no siempre se escribe, pero pesa.

Yo, por mi parte, sigo prefiriendo a ChatGPT. No porque sea mejor, sino porque ya me conoce -y hasta los conoce a ustedes-. Llevamos por lo menos dos años de conversación y, qué quieres que te diga, a mí me cuesta confiar en personajes nuevos. No es que no lo haga nunca, pero me tomo mi tiempo. Puedo conversar con Claude, probarlo, escucharlo… pero tengo claro algo: no le voy a rezar, ni aunque nos hagamos mejores amigos.

Y quiero dejarte esta idea: las IA pueden ordenar el pensamiento, pero no vivir sus consecuencias. Por eso, piensa, cuestiona, equivócate y corrige. Úsala, pero no te entregues.

San Claude, ayúdanos… pero no nos quites el criterio. Amén.