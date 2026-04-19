No somos robots: la mentira de que la IA optimiza todo nuestro tiempo

En plena era de la inteligencia artificial, la promesa de optimizarlo todo choca con una realidad incómoda: no tenemos más tiempo. La tecnología ayuda, sí, pero no reemplaza decisiones, límites ni prioridades. Seguimos siendo humanos, con jornadas finitas y la necesidad urgente de aprender a decir que no.

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Esta semana alguien me preguntó si, al estar cerca de mi cumpleaños, me replanteaba la vida. Le dije que no, que hasta ahora me sigo viendo en el lugar en el que estoy. Y era verdad. Pero 24 horas después me topé con una realidad que me hizo entender algo distinto: sí estoy donde quiero estar, pero no estoy teniendo lo que quiero tener. Tiempo. Tiempo para todo.

Y eso, en plena era de la inteligencia artificial, suena casi contradictorio. Se supone que vivimos en el momento en el que todo debería rendir más. Que la tecnología hace, organiza, optimiza, acelera. Pero esa idea solo se la cree quien no ha tenido que hacer malabares para que le alcance el día.

Porque no hablo de un capricho. Hablo de esa sensación constante de correr detrás de todo: reuniones, coberturas, ideas, pendientes, mensajes que llegan a cualquier hora. De sentir que, por más que haces, nunca es suficiente.

Ahí es donde la gran promesa de estos tiempos empieza a desarmarse. La IA organiza, te recuerda, te propone, te acelera. Y sí, ayuda. Claro que ayuda. Pero no hace magia.

No multiplica las horas del día. No toma decisiones por ti. No reemplaza esa conversación necesaria con tus pares, ese análisis en conjunto que te aterriza, que te ordena, que te dice “esto sí” y “esto no”. Tampoco —aunque ya podría empezar a hacerlo— responde por ti los correos que se acumulan sin piedad. Y cuando tienes miles sin leer desde hace meses, la única salida real no es tecnológica: es humana. Borrar. Soltar. Aceptar que no llegaste.

Porque ahí está el problema de fondo: creemos que por estar en la era de los robots todo se puede resolver y automatizar. Que deberíamos poder con todo. Y no, no se puede. Seguimos teniendo límites humanos.

El tiempo no se optimiza, se decide

Por eso, más que aprender a usar nuevas herramientas, estamos obligados a recuperar algo básico: la gestión del tiempo. Entender que no todo es urgente. Que no todo es para ahora. Que no todo nos corresponde. Elegir las batallas correctas. Y, sobre todo, aprender a decir que no.

No a la disponibilidad eterna. No a la carga desmedida. No a la falsa idea de que ser eficiente es estar en todo al mismo tiempo. La IA puede ser un brazo más. Pero no diez.

Y tal vez crecer —cumplir años— también se trata de entender hasta dónde sí. Porque al final, el tiempo no se optimiza: se decide.