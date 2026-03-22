El requisito que nadie dice, pero que ya define quién consigue trabajo en 2026: la IA

Saber usar inteligencia artificial ya no es opcional: es el factor silencioso que ya define quién destaca en el mundo laboral

Dominar la IA ya influye en quién destaca y avanza en el mercado laboral, aunque no aparezca en las ofertas de empleo.

El uso de inteligencia artificial se ha convertido en un criterio silencioso en el mercado laboral. Aunque no aparece explícitamente en las ofertas de empleo, cada vez más empresas valoran a quienes dominan estas herramientas. ¿Por qué?

La columna de hoy nace de un scroll: de esos segundos en los que uno pasa contenido en redes sin detenerse… hasta que algo te obliga a frenar, a quedarte, a pensar.

Hace unos días me pasó eso con un TikTok del ecuatoriano ItsDavidSantos, fundador y CEO de Ekolabs AI, alguien apasionado por la tecnología y con publicaciones académicas en inteligencia artificial.

Me detuve por una de sus conclusiones, dicha casi como si fuera obvia: si hoy tuviera que contratar, no elegiría a una persona que no sepa usar IA.

No fue una idea nueva. Pero sí fue el momento en el que todo hizo sentido. Porque esa frase conectó, casi de inmediato, con una imagen que tengo fijada en mi X desde 2024.

Es de una conferencia en Panamá a la que asistí para aprender sobre SmartThings y hogares conectados. En ella se lee: “La IA no te va a suplantar. Los que te van a suplantar son las empresas y profesionales que utilizan la IA”.

Era la misma conversación, vista desde dos momentos diferentes.

Sin embargo, la pregunta que más sigo escuchando es: ¿la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo?

Y tal vez el enfoque está equivocado. No se trata de si la tecnología te reemplaza, sino de quién podría hacerlo. Y la respuesta no es la máquina, sino alguien que sabe usarla mejor que tú.

Y eso, aunque todavía no se diga en voz alta, ya está pasando.

No lo vas a encontrar escrito en una oferta laboral. No aparece como requisito obligatorio ni como una línea destacada en un perfil profesional. Nadie pone “dominio indispensable de inteligencia artificial”. Pero empieza a sentirse: en quién responde más rápido, en quién produce más, en quién resuelve mejor.

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Es un criterio silencioso. Uno que no se anuncia… pero que pesa.

La nueva ventaja competitiva

Significa que quien integra estas herramientas trabaja distinto. Más rápido, sí, pero sobre todo con otra escala.

La IA no vino a quitarte el trabajo. Pero sí está redefiniendo quién se vuelve indispensable.

Y, al final, todo vuelve a ese scroll. A ese instante mínimo en el que algo te obliga a detenerte.

Porque entender esto, de verdad entenderlo, puede ser la diferencia entre seguir pasando contenido… o empezar a tomar decisiones.

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