La inteligencia artificial no eliminará a los tontos: podría crear supertontos

Opinión | La IA puede crear humanos superinteligentes… o supertontos. Todo depende del usuario

La inteligencia artificial amplifica las ideas… y también la falta de ellas. En la nueva era digital, pensar seguirá siendo una decisión personal.

Cada vez que aparece una nueva tecnología surge la misma pregunta: ¿nos volverá más inteligentes o más tontos? Pasó con Internet y con las redes sociales. Ahora el debate se repite con la inteligencia artificial.

Pero la respuesta, creo, es más incómoda de lo que muchos esperan.

Esta tecnología no acabará con los inteligentes. Y tampoco con los tontos. Lo que hará es algo más radical: convertirnos en superinteligentes… o en supertontos.

Una tecnología que amplifica lo que ya somos

La razón es simple. Lo que hace la IA es amplificar capacidades humanas. Y cuando una herramienta amplifica algo, amplifica lo que ya existe.

Quien es curioso puede aprender más rápido, investigar mejor y explorar nuevas ideas. Hoy, por ejemplo, un arquitecto puede simular en segundos soluciones que antes le tomaban semanas, considerando variables como el suelo, el contexto urbano o incluso el presupuesto del proyecto.

Pero también existe el otro lado. Un estratega puede llenar redes sociales de “campañas creativas” generadas en segundos sin preguntarse si el mensaje realmente dice algo. Y un community manager que no cuestiona la información puede terminar replicando los errores del estratega con más velocidad que nunca.

Por eso el verdadero debate no es si nos volverá más inteligentes. La pregunta es qué tipo de usuarios seremos —o escogeremos ser— frente a ella.

Ilustración de la la brecha entre quienes dominan la tecnología y quienes solo la observan desde la sombra. Imagen generada con IA - ChatGPT

El riesgo de una nueva brecha tecnológica

Y aquí aparece otro problema que empieza a tomar forma: el acceso.

El creativo español Jesús Plaza, fundador del laboratorio de IA visual AI Studio Platz, advertía hace unos meses en X que en el futuro habrá dos tipos de naciones —y de ciudadanos—: los que tengan acceso pleno a los modelos más avanzados de inteligencia… y los que no.

Los primeros estarán más cerca de convertirse en “superhumanos”. Los segundos los verán desde lejos.

Porque la tecnología no solo amplifica nuestras capacidades, también puede amplificar las desigualdades.

I see the future. There will be two types of nations (o citizens). The ones with full access to the latest AI (Veo3, ChatGPT plus, Gen4, Grok, Gemini…) and the ones that don’t. The first will be the closest thing to super humans. The second group will be cheap labor for the… https://t.co/JD2r1VwLjo — Jesus Plaza (@JesusPlazaX) May 27, 2025

Pero incluso si todos tuviéramos acceso a las mismas herramientas, la diferencia seguiría existiendo. Porque al final no se trata de la tecnología, sino de nosotros. Amplificará las buenas ideas… y también la falta de ellas.

Y en un mundo lleno de ideas automáticas, el resultado será inevitable: no desaparecerán los tontos. Solo aparecerán los supertontos.

