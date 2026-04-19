Delineados gráficos: la tendencia de maquillaje que reinventa la mirada

Publicado por Vanessa Tapia Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Los delineados gráficos transforman el clásico trazo negro en una propuesta más creativa, moderna y expresiva.

Pueden adaptarse a looks de día o de noche según el diseño, el color y la intensidad.

La clave para lograrlos está en usar pinceles de detalle, apoyar la mano y perderle el miedo al error.



Durante años, el delineado negro fue el detalle infaltable del maquillaje: clásico, elegante y capaz de transformar cualquier mirada en segundos. Pero ahora, esa fórmula se reinventa con trazos inesperados, colores vibrantes y formas que rompen lo tradicional.

Así nacen los delineados gráficos, una tendencia que lleva el maquillaje a un terreno más creativo, extrovertido y moderno, donde los ojos ya no solo se enmarcan, sino que se convierten en el verdadero centro de atención.

Del día a la noche

Según la maquilladora Roxanna Júpiter, “tienen la capacidad de adaptarse a cualquier ocasión, elevar un look básico y convertirse en un punto focal que no pasa desapercibido”. Para la mañana o una salida casual, una excelente opción es un trazo fino en tonos café, vino suave o azul oscuro, dibujado sobre la línea superior del ojo con una pequeña extensión geométrica que aporte un giro moderno sin verse excesivo.

En la noche, en cambio, se puede apostar por versiones más marcadas, como un delineado doble, flotante (en el párpado) o en tonos intensos como azul eléctrico, blanco, rosado o plateado, ideal para convertir la mirada en protagonista. “Es una de las técnicas más versátiles dentro del maquillaje. Están en constante evolución, lo que permite que la creatividad no tenga límites; para mí, son pura libertad”, recalca.

Pulso y precisión

Para lograr este tipo de trazos, lo ideal es trabajar con pinceles ultrafinos o de detalle (muy similares a los que se usan para decoración de uñas), ya que permiten dibujar líneas limpias, delgadas y definidas con mayor precisión. Además, apoyar la mano sobre la mejilla es un truco clave para estabilizar el pulso y conseguir trazos más firmes y controlados.

“Mi mejor consejo es no subestimar la herramienta. Cada línea requiere un pincel distinto, por eso no se trata de adaptarte tú a la brocha, sino de encontrar la que se adapte a lo que quieres crear”, aconseja la experta. También recomienda no temerle al error: si el primer trazo no sale como se desea, siempre se puede corregir y volver a intentar hasta alcanzar el resultado esperado.

Dato curioso

En la música pop, esta tendencia tiene varias embajadoras. Lady Gaga la ha llevado con delineados gráficos en tonos neón, mientras Dua Lipa ha apostado por versiones en tonos oscuros y con un toque moderno del cat eye.