Sporty chic: qué es y cómo llevar la tendencia que une estilo y comodidad

Publicado por Vanessa Tapia Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El sporty chic confirma que la comodidad y el estilo sí pueden convivir en un mismo look.

Esta tendencia mezcla prendas deportivas con piezas estructuradas para lograr una imagen moderna, fresca y versátil.

Blazers, joggers, sneakers y accesorios bien elegidos son clave para llevar el sporty chic con equilibrio y sofisticación.

Entre la comodidad que acompaña el ritmo acelerado del día a día y ese toque sofisticado que eleva cualquier look, hay una tendencia que ha sabido conquistar el armario femenino con absoluta naturalidad: la moda sporty chic.

Esta propuesta demuestra que lo deportivo ya no se limita al gimnasio ni a los días de descanso, sino que puede convertirse en una expresión de estilo fresca, moderna y sofisticada.

La clave del contraste

Más allá de una combinación casual de prendas deportivas con piezas elegantes, el sporty chic refleja una manera actual e intencional de vestir, en la que la versatilidad cobra cada vez más protagonismo. Así lo explica la asesora de imagen Lissette Monserratte, experta en imagen personal y profesional, quien señala que este estilo responde a las nuevas dinámicas del día a día sin dejar de lado la sofisticación.

“Es una herramienta poderosa para proyectar una imagen dinámica, innovadora y, sobre todo, actual. La elección de las prendas siempre va a preferirse en entornos enfocados en ambientes juveniles, frescos, vanguardistas”, dice la experta.

Sastrería contemporánea

En este estilismo, el top deportivo transmite un estilo mucho más refinado al integrarse con un blazer en tono claro y un pantalón amplio con rayas verdes laterales, una combinación que resume muy bien esta tendencia. La cartera y las botas refuerzan ese aire sofisticado y urbano, logrando un look equilibrado, moderno y versátil.

Para Monserratte, “el blazer es el elemento que rescata la formalidad, aportando la estructura necesaria para proyectar liderazgo”. Por eso, esta propuesta resulta ideal para una reunión creativa, un almuerzo especial o una jornada de actividades en espacios donde se quiera transmitir modernidad, accesibilidad y una elegancia dinámica. Si desea elevarlo al ámbito profesional, se puede sustituir el top deportivo por una blusa que cubra la parte superior del cuerpo.

Sofisticación de contraste extremo

Este conjunto lleva el sporty chic a una dimensión mucho más audaz y elevada, al unir un abrigo terracota, un corset de encaje, joggers gris claro, stilettos plateados y un bolso fucsia de gran protagonismo. Según la experta, la propuesta rompe con los códigos tradicionales de vestimenta y demuestra cómo el contraste puede convertirse en el verdadero centro del look.

La informalidad del pantalón deportivo se equilibra con la fuerza visual del corset y la elegancia del calzado metalizado, dando como resultado una imagen de vanguardia, alta creatividad y confianza personal.

Es ideal para un evento de moda, una producción editorial, una inauguración o cualquier espacio en el que puedas destacar con una propuesta moderna, dinámica y con carácter.

El equilibrio visual es clave. Si todas las prendas son oversized o, por el contrario, demasiado ajustadas, el resultado puede perder sofisticación.VANESSA TAPIA

Errores a evitar

Descuidar los accesorios. Cartera, gafas o calzado llamativo pueden hacer que el look se vea fashionista y no parezca improvisado.

Cartera, gafas o calzado llamativo pueden hacer que el look se vea fashionista y no parezca improvisado. No considerar el contexto. Aunque es una propuesta versátil, no siempre funciona en espacios muy formales o de protocolo más rígido. Corres el riesgo de ser percibida como demasiado relajada.

Aunque es una propuesta versátil, no siempre funciona en espacios muy formales o de protocolo más rígido. Corres el riesgo de ser percibida como demasiado relajada. No cuidar las proporciones. El equilibrio visual es clave. Si todas las prendas son oversized o, por el contrario, demasiado ajustadas, el resultado puede perder sofisticación.

Minimalismo activo

Esta propuesta condensa la esencia más fresca y relajada del sporty chic a través de un conjunto deportivo en tono vino, compuesto por top y biker shorts, elevado con un blazer negro de líneas limpias y zapatos deportivos color rosa pastel. La mezcla proyecta una imagen juvenil, enérgica y vinculada al bienestar, donde la comodidad no queda reñida con el estilo.

Como señala Monserratte, este look transmite “vitalidad, salud y una vida enfocada en el bienestar”.

Por su carácter más atrevido y su presencia de textiles ceñidos, funciona mejor en brunchs de fin de semana, salidas casuales con amigas, producciones creativas o ambientes muy informales que permitan una estética más disruptiva y descomplicada. No es recomendado en eventos casuales, formales o profesionales.

En Hollywood, el sporty chic dejó de ser una apuesta aislada para convertirse en una fórmula recurrente de estilo.VANESSA TAPIA

Las piezas infaltables

Para lograr un look sporty chic perfecto, hay ciertas piezas que funcionan como grandes aliadas: blazers de buen corte, joggers o pantalones con guiños atléticos, tops deportivos, biker shorts (que sean arriba de la rodilla) y zapatos deportivos.

Fashionistas como Zendaya, Rihanna, Rosalia, Kendall Jenner y Miley Cyrus han demostrado que los códigos deportivos pueden verse sofisticados y modernos cuando se combinan con intención.VANESSA TAPIA

Referentes con sello deportivo

En Hollywood, el sporty chic dejó de ser una apuesta aislada para convertirse en una fórmula recurrente de estilo. Fashionistas como Zendaya, Rihanna, Rosalia, Kendall Jenner y Miley Cyrus han demostrado que los códigos deportivos pueden verse sofisticados y modernos cuando se combinan con intención.

El sporty chic refleja una manera actual e intencional de vestir, en la que la versatilidad cobra cada vez más protagonismo.VANESSA TAPIA

Créditos. Fotos y producción: Vanessa Tapia (@vanessatapiaa @vantap.photostudio). Maquillaje: Roxanna Jupiter (@roxannajupiter_mua). Modelo: Dany Peñaherrera (@dany_penaherrera).