Estampado a cuadros: la guía para llevarlo con estilo en cualquier ocasión

Su diseño clásico pero versátil permite adaptarlo a distintos estilos, tanto de día como de noche.

Equilibre el estampado: combínelo con prendas lisas o accesorios (como cinturones) para no sobrecargar el outfit.

Hay tendencias que aparecen y desaparecen sin que impacten en el armario de las mujeres. Ese no es el caso del clásico estampado a cuadros que, a través de los años, ha logrado mantenerse en el radar de la moda sin importar la temporada, el estilo o el clima en donde se lleve.

Los cuadros son un estampado atemporal ideal para todo tipo de estilos. VANESSA TAPIA

Desde el clásico tartán escocés hasta las versiones más minimalistas, este print ha sabido reinventarse sin perder su esencia. Y hoy, lejos de quedarse en lo tradicional, este diseño se mezcla con siluetas modernas, se luce en looks street style y sobresale con combinaciones inesperadas. Si aún no se anima a usarlo, SEMANA le presenta una guía de los puntos claves de esta divertida propuesta.

El boom del ícono noventero



Si hay una década que consolidó el estampado a cuadros como protagonista absoluto, fue la de los años 90. La asesora de imagen Victoria Prieto explica que este print no solo responde a una estética visual, sino también a lo que comunica: estructura, simetría y un sentido de orden que transmite seguridad y confianza.

Es que, en medio de una época marcada por contrastes (entre lo sofisticado y lo rebelde), los cuadros lograron adaptarse a ambos mundos con naturalidad.

“Uno de los momentos más recordados llegó en 1995 con la película Clueless, cuando el personaje de Cher, interpretado por Alicia Silverstone, convirtió un conjunto amarillo a cuadros en una referencia cultural inmediata”, cuenta Prieto.

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Este look no solo definió el estilo preppy (inspirado en los uniformes de las escuelas preparatorias de élite estadounidenses), sino que también reforzó el poder del estampado dentro del universo fashionista.

Además, firmas como Vivienne Westwood ya lo venían reinterpretando desde una mirada más disruptiva, vinculándolo con la estética punk y grunge. Así, los cuadros dejaron de ser un patrón clásico para transformarse en un lenguaje visual capaz de adaptarse, provocar y evolucionar con cada generación.

Un estampado, muchas personalidades



Según la experta, no todos los cuadros se ven igual ni comunican lo mismo. Cada versión permite adaptarlos a distintos estilos y ocasiones:

Príncipe de Gales: transmite autoridad, elegancia y una estética atemporal. Es uno de los estampados más clásicos y sofisticados, asociado a entornos formales y corporativos. Predomina en tonos neutros como blanco, negro, gris y azul, que suelen complementarse con líneas sutiles en otros colores. Ideal para trajes estructurados, blazers y piezas que buscan proyectar seguridad y presencia.

Gingham: más cercano, delicado y acogedor. Este patrón, que remite inmediatamente a la estética de picnic, transmite familiaridad y confianza. Suele presentarse en combinaciones de colores más vibrantes (como blanco con rojo o azul), y se asocia a looks románticos, femeninos y relajados. Sin embargo, en tonos más intensos (como negro y rojo) también aparece en propuestas más masculinas, como la clásica camisa de leñador.

Pata de gallo: se reconoce por la repetición de pequeñas figuras abstractas de cuatro puntas que evocan la huella de una pata de gallo. Ha sido adoptado por la realeza y figuras icónicas como la Princesa Diana, quien lo incorporó con frecuencia en sus looks. Actualmente, se reinventa en siluetas oversize, logrando un equilibrio entre tradición y modernidad.

Tartán: De origen escocés, esta opción combina líneas horizontales y verticales de distintos grosores y colores, creando patrones únicos que históricamente representaban clanes. Aunque tiene una estética tradicional, la moda lo ha reinterpretado constantemente: desde su uso en las faldas escocesas tradicionales hasta su adopción por estilos como el punk y el grunge. Hoy se lleva en faldas, abrigos y sets completos, logrando un look con carácter que mezcla historia y rebeldía sin esfuerzo.

Este look monocromático es ideal para un evento casual o formal. VANESSA TAPIA

El tamaño perfecto

Elegir el tamaño adecuado del estampado puede hacer que un look se vea equilibrado o completamente desproporcionado.

Los cuadros son perfectos para usarlos en bandanas que puede combinar junto a su mascota. VANESSA TAPIA

Prieto dice que para estaturas pequeñas o contexturas delgadas, los microcuadros o cuadros pequeños son la mejor opción.

Este tipo de patrón mantiene la armonía visual y evita que el estampado domine la silueta, logrando un resultado más proporcional y favorecedor.

En cambio, en personas más altas o con curvas, los cuadros grandes funcionan mejor, ya que acompañan la proporción del cuerpo y generan un efecto más equilibrado.

¿Qué hacer si lo que se busca es disimular ciertas zonas? “Los cuadros en forma de rombo o con efecto diagonal pueden ser grandes aliados, ya que crean movimiento visual y ayudan a suavizar áreas como el abdomen o las caderas”, añade Prieto.

Y por otro lado, si la intención es aportar volumen, los cuadros grandes en colores vibrantes son una excelente elección.

“Este tipo de estampado atrae la mirada y genera una sensación de mayor dimensión en la zona donde se lleve, permitiendo jugar con la silueta de forma estratégica”.

Tips que marcan la diferencia



Evite errores de confección: revise que los cuadros coincidan en las costuras (especialmente entre hombros y mangas) y que el hilo sea acorde al color de la prenda.

Equilibre el estampado: combínelo con prendas lisas o accesorios (como cinturones) para no sobrecargar el outfit

Look ideal para un estilo urbano en climas fríos. VANESSA TAPIA

Créditos. Fotos, producción y estilismo de moda: Vanessa Tapia (@vanessatapia @vantap.photostudio) Modelo: Camila Murillo (@camilamurilloar). Maquillaje y peinado: María José Llorente (@majollorente_mua). Look rosado y blanco: MOI (@moiropayaccesorios). Accesorios: Jazmín Murillo (@jnmurill).

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