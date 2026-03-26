Pañuelos en tendencia: cómo usarlos en cualquier evento y código de vestimenta

Este accesorio es uno de los favoritos de la temporada por su comodidad y facilidad de dar un toque extra de elegancia

Audaz y con una clara inspiración fashionista, este outfit apuesta por un pañuelo traslúcido en tonos tierra sobre la cabeza

Aunque durante mucho tiempo los pañuelos se asociaron casi exclusivamente con días de playa o looks clásicos, hoy regresan con una energía renovada para confirmar que siguen siendo uno de los accesorios más versátiles del armario. En el cabello, en el cuello, a la cintura o incluso como un detalle en el tobillo, esta pieza cargada de personalidad tiene el poder de transformar por completo cualquier outfit.

Lo que proyectan

Carola Quintero, miembro de la Asociación Internacional de Consultores de Imagen, menciona que los pañuelos son mucho más que un complemento decorativo, ya que tienen la capacidad de comunicar estilo, intención y personalidad. Según cómo se usen, pueden proyectar elegancia, frescura, creatividad o un aire más sofisticado y seguro. “No transmite lo mismo un pañuelo anudado al cuello con un look sastre, que uno llevado en el cabello o en la cintura con prendas más relajadas”, comenta.

Esta opción es perfecta para una salida casual o formal en el día. VANESSA TAPIA

Además, su versatilidad hace que puedan ser usados por cualquier persona, sin importar la edad o el estilo al vestir. “La clave está en adaptarlos a la esencia de quien los lleva y al contexto en el que se incorporan”, resalta la experta.

Look clásico pero sexy

La elegancia de esta combinación se potencia gracias a un pañuelo estampado anudado al cuello, que suma carácter y un toque muy femenino al blazer, las medias nylon oscuras y los zapatos blancos de punta.

“Resalta positivamente la combinación de estampados. Los cuadros del blazer con el animal print del pañuelo son un total acierto porque ambos se encuentran dentro de la misma paleta de colores”, opina Quintero.

¿Cuándo conviene usar esté look? Va muy bien con una estética atemporal, chic y bien estructurada. Y puede lucirse en una cita, una reunión, un almuerzo especial o un evento semiformal, en el que se quiera proyectar estilo con discreción.

Combinación para una actitud urbana

Audaz y con una clara inspiración fashionista, este outfit apuesta por un pañuelo traslúcido en tonos tierra sobre la cabeza, que se fusiona a la perfección con las prendas negras para crear una imagen moderna y poderosa. La combinación con el pantalón de efecto cuero, el body y la gorra del mismo color refuerza esa sensación de fuerza visual y personalidad.

Es una propuesta ideal para una salida informal a cualquier hora del día, y se adapta especialmente bien a un código de vestimenta informal o casual ya que el accesorio estrella aporta elegancia en un clima frío.

Combinación perfecta para climas fríos y eventos informales. vanessa tapia

Outfit sporty con estilo

Una mezcla entre comodidad y tendencia define esta propuesta, en la que el pañuelo se lleva sobre la cabeza y se combina con una gorra para lograr un resultado fresco, urbano y muy actual. Según Quintero, su uso transforma prendas básicas como la chaqueta oversized, el top blanco y el pantalón crema en un look mucho más fashionista.

Funciona muy bien para salidas casuales, viajes, planes de fin de semana o días en los que se busca verse arreglada sin perder comodidad. Va perfecto con un estilo sporty chic, relajado y contemporáneo.

Opción ideal para una salida casual en la que desea elevar su look con un pañuelo sobre la gorra. VANESSA TAPIA

Opción roja para una celebración

En este look, el pañuelo al cuello se integra de forma elegante con el vestido rojo y aporta una sensación de sofisticación inmediata. Al ser llevado en el cuello, estiliza la zona superior del cuerpo y refuerza una imagen femenina, pulida y con un toque glam. Es ideal para cenas, celebraciones, eventos especiales o una salida nocturna en la que se quiera destacar sin recargar el outfit. Funciona especialmente bien en estilos clásicos, sensuales y refinados. “Para un vestido de fiesta, lo puede utilizar en el cuello o como estola sobre los hombros si desea cubrirse del frío”, dice Quintero.

El vestido rojo (de Tata Create) junto a un pañuelo del mismo tono es perfecto para una cita romántica. vanessa tapia

Un detalle que transforma

La versatilidad de los pañuelos va mucho más allá de la ropa. También pueden incorporarse en las carteras, ya sea anudados en una de las asas, como detalle decorativo o incluso envolviendo parte del mango para darles un aire más sofisticado y femenino. Según cómo se combinen, aportan un acento romántico, bohemio o elegante, y tienen la capacidad de transformar por completo un accesorio básico sin necesidad de cambiar todo el look.

Estampado a cuadros: la guía para llevarlo con estilo en cualquier ocasión Leer más

“Su encanto está en que también pueden adaptarse a otras zonas del outfit de forma creativa como pañoleta en la cabeza, diadema, detalle en una trenza, banda al cuello o incluso en la cintura (foto) para marcar la silueta o ceñir una chaqueta sastre”, resalta Quintero.

El indicado para cada una

Elegir el ideal también depende del estilo que cada persona quiera proyectar. Para quienes prefieren una imagen más elegante y pulida, los diseños en seda o con acabado satinado suelen ser una gran elección, ya que elevan el look al instante y aportan sofisticación, incluso cuando se llevan con prendas tan simples como una camiseta y un pantalón de denim.

Los estampados llamativos, los colores vibrantes y los diseños con aire retro son ideales para quienes prefieren una estética más creativa, fresca y expresiva. Por su parte, los pañuelos lisos destacan por su versatilidad y por lo fácil que resulta integrarlos en estilos clásicos o formales. Recuerde, más allá de la tendencia, la clave está en elegir un diseño que refleje su personalidad.

Créditos. Fotos, estilismo y producción: Vanessa Tapia. Modelo: Elly Murillo (@ellymurillo). Maquillaje y peinado: Valeria Bravo (@valeriabravop). Vestido rojo: Tata Create (@tatacreate.ec). Accesorios: Jazmín Murillo (@jnmurill).

Para acceder a todo el contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE!