Vuelven los Chevy Days con beneficios nunca antes vistos a nivel nacional

Publicado por JAIME FERNANDO JARAMILLO YEPEZ Creado: Actualizado:

Ecuador vive una nueva edición de Chevy Days, una iniciativa de Chevrolet, que reunirá descuentos, promociones exclusivas y opciones de financiamiento diseñadas para facilitar el acceso de las personas a un vehículo y que se cumplirá este sábado 18 y el domingo 19 de abril a nivel nacional.

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Entre los beneficios nunca antes vistos a los que puede acceder el público, además se incluyen bonos especiales, tasas preferenciales y planes con cuotas competitivas en todo el portafolio de la marca, el más completo del país.

Así lo confirmó Felipe Isch, gerente comercial de Metrocar, distribuidor autorizado de Chevrolet. “Los Chevy Days son un evento que hemos diseñado en el centro comercial El Bosque para que la gente venga y pueda probar varios de nuestros vehículos”, afirmó.

Y añadió que “entre los modelos que podrán probar están la camioneta D-Max, además de nuestra gama de vehículos eléctricos, como el Spark o el Captiva. Así también el Groove; en definitiva, tenemos gran parte de la gama para que las personas los puedan conocer”.

Los Chevy Days se desarrollarán a nivel nacional y el público en general podrá realizar activaciones especiales como test drives, premios y diversas experiencias pensadas para acercarlos a la propuesta de Chevrolet.

Una de esas actividades será el test drive de la camioneta D-Max, a la cual la pondremos en situaciones extremas. Hemos generado unas rampas muy atractivas donde se puede ver, medir y sentir la performance de las camionetas, que son sobresalientes”, enfatizó Isch.

Toda la gama de modelos Chevrolet que dispune Metrocar los puede encontrar en los Chevy Days.FRANKLIN JÁCOME / EXPRESO

Otros concesionarios

Las personas interesadas además podrán acercarse a otros concesionarios que Metrocar tiene a disposición en Quito, como son: en las avenidas Francisco de Orellana y González Suárez y en el sector de Tumbaco (diagonal a la gasolinera Puma), donde también se cumplirán eventos y promociones para todos los clientes.

Dentro de esos beneficios nunca antes vistos también se podrá encontrar “bonos especiales como, por ejemplo, en la D-Max tenemos un bono de hasta $2.500 o el Spark viene con el cargador de pared gratis, entre otros”, contó Francisco Camino, jefe nacional de márketing de Metrocar.

Caminó habló también sobre la gama de promociones con las que cuentan para los Chevy Days. “Tenemos ofertas muy variadas, como, por ejemplo, una entrada desde el 15 o 20%, dependiendo del auto, e incluido el Chevy Plan, que también tenemos varias opciones de financiamiento”.

Así que la invitación está hecha para que las personas conozcan los beneficios nunca antes vistos en los Chevy Days, que se cumplirán este sábado 18 y el domingo 19 de abril a nivel nacional.

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