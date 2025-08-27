Expreso
Chevrolet
El regreso del querido Chevrolet Spark, ahora en su versión 100% eléctrica, marca un hitoCortesía

Chevrolet lanza cinco nuevos modelos en Ecuador: eléctricos y a combustión

El Onix y Onix Plus, en línea de automóviles; la Tracker, en SUV; y los inéditos Spark EUV y Captiva EV ya están a la venta

Chevrolet comenzó el segundo semestre de 2025 con el lanzamiento simultáneo de cinco modelos: los nuevos Onix y Onix Plus, en línea de automóviles; la Tracker, SUV; y los inéditos Spark EUV y Captiva EV, para Ecuador, Chile, Colombia y Perú.

“Nuestro plan contempla la actualización de los modelos más vendidos y apreciados por los clientes, así como la expansión de la línea de vehículos eléctricos. Ofrecemos lo que el usuario valora: diseño inteligente, tecnología avanzada y excelente desempeño”, precisó Raul Mier, director Comercial del Clúster Pacífico en General Motors Sudamérica.

Con este lanzamiento Chevrolet no solo profundiza su renovación de portafolio, sino que reafirma su compromiso con la innovación, movilidad sostenible y la accesibilidad a tecnologías de vanguardia.

Oswaldo León, Country Manager de General Motors Ecuador, indicó que "en Ecuador reinventamos nuestro mercado con la presentación de nuevos modelos que forman parte de la vida de los ecuatorianos y se adaptan a sus necesidades. El regreso del querido Chevrolet Spark, ahora en su versión 100% eléctrica, marca un hito para quienes crecieron con este ícono y hoy buscan una alternativa sostenible. Por su parte, Chevrolet Groove, el SUV más vendido en el país, se renueva con un diseño moderno y robusto que seguirá conquistando a nuestras familias". dijo.

Y continuó: "La nueva Chevrolet Captiva EV se suma a la oferta de vehículos eléctricos de la marca, ampliando nuestro portafolio hacia una movilidad más limpia y tecnológica. Y, finalmente, la nueva Chevrolet Tracker, que evoluciona con un diseño renovado, mayor confort y tecnología, consolidando su posición en el competitivo segmento de los SUV compactos. Con este portafolio, Chevrolet mantiene su compromiso de innovación y confianza con nuestros clientes, fortaleciendo nuestra promesa de valor en el país", ha expresado. León.

