En mi calidad de residente de la urbanización Península de Punta Mocolí, pongo en su conocimiento el grave y reiterado problema en el abastecimiento de agua potable que afecta a la zona desde hace aproximadamente tres años. La situación se ha agravado notablemente en los últimos seis meses. El suministro del líquido vital, en mi urbanización y en el resto de urbanizaciones en Isla Mocolí es irregular, insuficiente y en muchas ocasiones inexistente. La falta de agua y la casi nula presión se registran todo el día e incluso en la noche, lo cual impide el llenado normal de cisternas domiciliarias, por lo que muchas familias del sector nos vemos obligadas a comprar agua mediante tanqueros de forma recurrente. El servicio es descontinuado frecuentemente y sin previo aviso, afectando la calidad de vida y limitando actividades básicas como aseo personal, limpieza del hogar y mantenimiento mínimo de la vivienda. Genera gran preocupación el que las urbanizaciones de Isla Mocolí no cuenten con un abastecimiento adecuado para responder en caso de incendio. Por ello, tanto la empresa Celebrity, encargada de la administración de Isla Mocolí, como la administración de la urbanización Península, desde 2022 han enviado numerosas comunicaciones a la empresa de agua potable Amagua, para reportar el problema. Se han realizado reclamos firmados por residentes de la urbanización y reclamos particulares; muchas de estas comunicaciones no han sido contestadas por Amagua, sin embargo, en oficio con fecha 28/08/2025, la empresa reconoció que el crecimiento urbano de Samborondón, en especial en sectores como Isla Mocolí, representa una demanda creciente que esperarían poder atender con soluciones a mediano y largo plazo.

Es muy preocupante que pese al evidente crecimiento sostenido del sector inmobiliario de la Av. Samborondón e Isla Mocolí, lo que ha incrementado el número de residentes y por tanto la demanda de agua potable, no se haya planificado e implementado una solución estructural y definitiva que garantice un servicio de agua continuo, adecuado y acorde con la demanda actual y futura. Aún más grave es que el Municipio de Samborondón continúe autorizando y otorgando permisos de construcción para nuevos proyectos en sectores que, como Isla Mocolí, no cuentan con infraestructura adecuada para el abastecimiento suficiente del suministro de agua potable. Esta falta de previsión en la planificación urbana de la zona, pese a la crítica situación del abastecimiento del agua potable demuestra el desacierto de las autoridades competentes.

María Pía Zavala Bruno