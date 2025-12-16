Crisis en El Nacional: Marco Pazos renuncia a la presidencia

La infinidad de problemas que atraviesa el club hicieron que el dirigente dimita al cargo.

Marco Pazos renunció a la presidencia de El Nacional tras un año y nueve meses en el cargo.

Pese a toda la buena voluntad que mostró durante los casi dos años como presidente de El Nacional, Marco Pazos no pudo soportar más y este martes 16 de diciembre presentó la renuncia al cargo.

La infinidad de problemas por los que atraviesa el club hicieron que el dirigente dimita al cargo. El general Ricardo Cajas, que fungía como primer vicepresidente, toma desde este martes las riendas del club.

Así lo anunció en un comunicado el elenco puro criollo. “El directorio del club informa que, en reunión, debidamente convocada y realizada el día de hoy (martes), ha aceptado la renuncia de Marco Pazos…”.

Al tiempo que comunicó que “ha resuelto designar al general Cajas como presidente, con el objetivo de garantizar la gestión institucional y deportiva, velando por los intereses del club”.

Pasos a seguir

En los próximos días, el nuevo directorio deberá notificar al viceministerio del Deporte, a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a la LigaPro sobre estos cambios.

Comunicado oficial. pic.twitter.com/BBfXStKUuV — Club Deportivo El Nacional (@elnacionalec) December 17, 2025

