Fiscalía investiga a El Nacional por presuntos documentos adulterados

Ante la supuesta presentación de documentos adulterados, la Ecuatoriana de Fútbol pidió que se investigue este accionar

La crítica siuación administrativa de El Nacional, ahora puede meter a los directivos de los 'militares' a un juicio.

Con el pasar de los meses, el panorama de El Nacional se vuelve cada vez más gris. A la profunda crisis económica, demandas de exjugadores, entrenadores y trabajadores, así como la inminente pérdida del complejo, entre otros tantos problemas, ahora aparece una investigación en Fiscalía General del Estado por presuntos documentos adulterados.

Según se pudo conocer, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) habría acudido a esta instancia para que se abra una indagación en torno a una supuesta presentación de papeles falsos al momento de la apelación para tratar de impedir el descenso a la Serie B.

Ante esta presunción, diario EXPRESO consultó al abogado especializado en temas deportivos, Christian Morales, para explicar la difícil situación que afronta el elenco dirigido por el presidente Marco Pazos.

“La FEF, acatando su propio reglamento y su código disciplinario, cuando sospecha el cometimiento de un delito que va más allá de una infracción deportiva, tiene el deber y la obligación jurídica de trasladar a la Fiscalía el expediente para que investigue este posible delito”, precisó el jurista.

Además de enviar el expediente a Fiscalía, el ente rector del fútbol nacional envió también la misma documentación al Consejo de Judicatura, para que inicien la indagación previa sobre el mismo hecho; de ahí que desde ya se generarían implicaciones legales. “Si eventualmente la Fiscalía investiga y determina que hay el cometimiento de un delito como tal, y de una posible falsificación, alteración o uso de documentos falsificados, el código orgánico integral penal de nuestro país establece pena de prisión para ese tipo de delitos”, añadió Morales.

La situación ‘salpicaría’ al presidente, como cabeza visible de la institución; eso sin contar que también podría abarcar a lo que hagan sus administradores, empleados y subordinados.

Mientras que en la parte deportiva, el club militar podría recibir sanciones económicas, como multas que empiezan desde los 20 salarios básicos unificados y más, dependiendo de la gravedad de la infracción. Además quedaría inhabilitado para inscribir jugadores.

Presunta adulteración

Consultado acerca de cuáles serían esos documentos presuntamente adulterados, Morales apuntó: “mi lógica jurídica me dice que quizás lo que se hizo fue modificar la fecha en la que originalmente se generaron los documentos de pago por parte de una entidad financiera, sea un banco o una plataforma de pagos, lo que fue presentado como pruebas de descargo en la apelación”.

De ser ese el caso, el panorama de El Nacional se vuelve más negro, porque además de esta situación ante Fiscalía, deberá afrontar otros temas de acreedores que, en caso de nuevos incumplimientos, podría perder otra vez la división y terminar en la Segunda Categoría, tal y como sucedió con otro grande del fútbol nacional: Deportivo Quito.

Posible renuncia de Pazos

Una fuente cercana a la dirigencia del único bitricampeón del fútbol ecuatoriano confirmó a este diario que la tarde de este martes 16 de diciembre tenía previsto reunirse el actual directorio para evaluar la situación.

Según lo que se pudo conocer, en aquel encuentro, el presidente Marco Pazos iba a presentar la renuncia al cargo, así como a darse la salida de otros miembros del directorio. De ahí que entre los que sigan en el club deberán elegir un presidente transitorio para llamar a elecciones.

La misma fuente, que prefirió mantener el anonimato acotó: “espero que alguien de los actuales directivos se haga cargo, sino el club quedará en acefalía y nuevamente la FEF nombraría a un interventor, algo que propiciaría que ningún auspiciante quiera apoyar, por lo que perderíamos seis meses de trabajo”, analizó.

