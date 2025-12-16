Juan Riquelme Angulo pretendido por el F.C. Barcelona de España

El ecuatoriano de 17 años de IDV está en la mira del equipo español

Juan Riquelme Angulo, juvenil de Independiente del Valle, en la mira de un grande de Europa.

Juan Riquelme Angulo, atacante juvenil de Independiente del Valle y la selección ecuatoriana sub-17, hermano de Jose "El Tin" Angulo, está en la mira del Fútbol Club Barcelona. Según el periodista deportivo, Jose Alberto Molestina, hay un interés de los catalanes hacia el jugador ecuatoriano.

La mención de este supuesto interés se da mientras Angulo está jugando un torneo juvenil en Chile, la Copa UC (torneo organizado por la U. Católica, equipo de ese país) la cual se celebra después de siete años y reúne equipos de futbol y selecciones.

Independiente del Valle comparte grupo con Argentina, Venezuela y Chile, y ya consiguió su primera victoria, ganándole 5-1 a los 'Vinotintos', con 'Hat-Trick' de Juan Riquelme Angulo; Porozo y Caicedo marcaron el resto de los goles.

Juan Riquelme Angulo está entre los 60 mejores del mundo

El mencionado canterano de Independiente del Valle fue incluido en la lista de los 60 mejores jugadores juveniles del mundo nacidos en el 2008. La lista la hizo el reconocido británico The Guardian junto a la colaboración de periodistas internacionales.

El juvenil ecuatoriano jugó el ultimo Sudamericano con la sub-17 de la Tri, disputado en marzo y abril del 2025. Angulo anotó un gol y dio una asistencia en la victoria de la Mini Tri contra Uruguay sub-17 por 4-0.

En el 2024, también jugó el Sudamericano sub 15, donde metió a la Tri a la final del campeonato juvenil con un gol suyo. Fue goleador de aquel torneo con Ecuador pero no fue suficiente, ya que en la final cayeron en penales contra Paraguay.

"Angulo destaca por su fuerza, pero su técnica con el balón lo convierte en un delantero completo para su categoría. Rápido y muy ágil, es una pesadilla para los defensas. Sebastián Beccacece, seleccionador de Ecuador, lo describió como: "Un gran delantero con futuro".

