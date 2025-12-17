Las normas de producción y su sistema monetario figuran en la Constitución actual desde 2008, como un conjunto de normas y principios que estructuran y hacen funcionar un Estado (ciudadanos-territorio-gobierno), así como los derechos y deberes de sus pobladores. Ecuador ha tenido 20 constituciones desde 1830 en Riobamba hasta 2008 en Manabí. Solo una fue formada en Guayaquil, en 1852, durante la presidencia del Gral. José María Urbina. Se espera que el gobierno actual haya presentado la proforma presupuestaria con ingresos y gastos para 2026 para la aprobación de la Asamblea.

Las deudas de los últimos 15 años con el FMI no han sido manejadas eficientemente. El precio del crudo ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini) está en $58,53 por barril; se producen 260.000 barriles diarios frente a los 460.000 estimados. Se aspira mejorar las exportaciones de cacao, camarón, flores, banano y otros ‘commodities’, y que el PIB crezca 3,5 % en 2026, que baje el riesgo país (actualmente en 688), disminuyan robos, extorsiones, contrabando y narcotráfico, y se reduzcan el hambre y las enfermedades mediante bancos de alimentos y medicinas. La educación debe rediseñarse para formar mejores ciudadanos.

El Banco Central nació como compañía anónima el 4 de marzo de 1927, bajo la presidencia de Isidro Ayora Cueva. Hasta la Constituyente de 1998 fue un ente autónomo, encargado de imprimir moneda, manejar intereses y la reserva monetaria internacional. En la Constitución de 2008 perdió autonomía. La reserva monetaria internacional es de $ 8.559,40 millones. El desempleo alcanza el 11,86 %, la balanza comercial es de 595 mensual, el PIB de 124.676 anual y la deuda externa de 82.940 millones de dólares. Estos indicadores obligan al Gobierno a rediseñar la economía.

Ecuador ha manejado cinco monedas en los últimos 25 años: el sucre, el Sucre regional, monedas fraccionarias sin respaldo, UDIS en Azuay y el dólar estadounidense, que no consta en la Constitución, sino en el Código Orgánico Monetario y Financiero de 2021, donde se defiende la dolarización.

José Arrobo Reyes