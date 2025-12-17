Editorial | El teflón se desgasta

Las reacciones tardías, los sonoros silencios y el ‘lavarse las manos’ solo entierran más el desgastado prestigio del régimen

Pasaron meses para que hiciera algo. El presidente anunció que se presentó una demanda en contra de Progen en Estados Unidos. Una buena noticia que de ninguna manera disipa las sospechas sobre el mal manejo de su Gobierno frente a este contrato. El mandatario, con ese largo silencio, permitió que las dudas crecieran. Por más buen gesto que signifique esta demanda, él debió ser el primer interesado en que este caso se esclarezca y no lo ha demostrado.

De la misma manera debería mostrar interés en levantar las dudas sobre las fallidas y bastante dudosas contrataciones con ATM y HealthBird, pero tampoco lo ha hecho. Solo ha habido más silencio.

El deterioro del Gobierno Nacional es acelerado y sostenido. Las reacciones tardías, los sonoros silencios y el ‘lavarse las manos’ sobre decisiones u omisiones solo entierran más el desgastado prestigio del régimen. Al parecer es lo único que le interesa: sostener una imagen de supuesta eficiencia y reacción oportuna, pero sin un rumbo o planificación hacia el futuro inmediato o a largo plazo.

El Gobierno, revestido de teflón, empieza a sentir lo áspero de gobernar. Nadie dijo que fuera fácil y menos en la actual situación del país, pero lo que el ciudadano merece, al menos, es sinceridad y respeto por parte de su Gobierno.