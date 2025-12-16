Expreso
novena
La novena inicia el 16 del mes de diciembre, 9 días antes del nacimiento del Niño Jesús.CANVA

Oración del día 1 de la Novena de Navidad 2025: Descárgala en PDF y léela en casa

La Novena de Navidad inicia el 16 de diciembre y se extiende hasta el 24

La Novena de Navidad 2025 comenzó este 16 de diciembre, marcando el inicio de nueve días de preparación espiritual previos a la celebración del nacimiento de Jesús. Esta tradición, profundamente arraigada en países de América Latina, reúne a familias, parroquias y comunidades en torno a la oración, la reflexión y el canto

El primer día de la novena suele abrirse con un llamado al Espíritu Santo, pidiendo su guía y bendición para el tiempo de preparación. La oración inicial se centra en valores como la paz, la unidad familiar y la disposición espiritual para recibir la Navidad.

Duración y estructura de la Novena

La Novena de Navidad dura nueve días, desde el 16 hasta el 24 de diciembre, culminando en la Nochebuena. Cada jornada incluye:

  • Una oración inicial que se repite diariamente.
  • Lecturas bíblicas y reflexiones específicas para cada día.
  • Peticiones relacionadas con valores cristianos como la reconciliación, la alegría y la fe.
  • Cantos tradicionales alusivos al nacimiento de Jesús.

El día 1 está dedicado a la reconciliación y el perdón, invitando a los fieles a iniciar el camino hacia la Navidad con un corazón limpio y dispuesto. La oración de este primer día puede descargarse en formato PDF aquí y leerse en casa, lo que facilita que las familias participen incluso si no pueden acudir a templos o reuniones comunitarias.

Novena día 1
La oración del primer día y su mensaje

La oración del día 1 de la Novena de Navidad 2025 se centra en pedir la gracia de la reconciliación y la paz interior. Es un llamado a dejar atrás resentimientos y a abrirse al amor de Dios, preparando el espíritu para la llegada del Niño Jesús.

El mensaje principal es que la Navidad no solo es una celebración externa, sino un proceso de transformación interior. Al rezar en familia, se refuerza la idea de que la fe se vive en comunidad y que cada gesto de oración contribuye a fortalecer la esperanza.

