Cartas de lectores | Cartagena como ejemplo para Guayaquil
Aún no es tarde para corregir errores. Podemos ser la ciudad que queremos
Este 13 de diciembre amanecí leyendo un reportaje sobre cómo Guayaquil debería mirarse en Cartagena, y me pareció una idea fabulosa. Son este tipo de reflexiones las que le hacen bien a la ciudad. Nosotros, con el imponente río que tenemos, deberíamos ser capaces de darle vida a ese ecosistema, como lo ha hecho esa ciudad colombiana con su bahía.
Me gustó el análisis y la comparación, porque abre los ojos y nos da ideas para entender que sí es posible hacer grandes cosas. Varias ciudades colombianas ya han sido ejemplo de lo que Guayaquil podría llegar a ser, y Cartagena se suma a esa lista. Gráficamente, como se evidencia en las imágenes publicadas por ustedes, queda claro que podemos hacer mucho con lo que ya tenemos y que, lamentablemente, hoy está siendo desaprovechado: nuestro gran río Guayas.
Espero que estas propuestas y sugerencias sean tomadas en cuenta por nuestras autoridades. Siempre he creído que una ciudad puede salir adelante con voluntad política; eso es lo primordial para dar paso al desarrollo. Ojalá algún día podamos atraer, como un imán, a los turistas a través de nuestras aguas. Debemos recuperar nuestra identidad. Para ello, es urgente mirarnos en otros ejemplos y dar pasos firmes que nos permitan ser, urbanísticamente, la ciudad que soñamos. Aún no es tarde para corregir errores. Podemos ser la ciudad que queremos.
Ramiro Loayza