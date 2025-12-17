Este 13 de diciembre amanecí leyendo un reportaje sobre cómo Guayaquil debería mirarse en Cartagena, y me pareció una idea fabulosa. Son este tipo de reflexiones las que le hacen bien a la ciudad. Nosotros, con el imponente río que tenemos, deberíamos ser capaces de darle vida a ese ecosistema, como lo ha hecho esa ciudad colombiana con su bahía.

Me gustó el análisis y la comparación, porque abre los ojos y nos da ideas para entender que sí es posible hacer grandes cosas. Varias ciudades colombianas ya han sido ejemplo de lo que Guayaquil podría llegar a ser, y Cartagena se suma a esa lista. Gráficamente, como se evidencia en las imágenes publicadas por ustedes, queda claro que podemos hacer mucho con lo que ya tenemos y que, lamentablemente, hoy está siendo desaprovechado: nuestro gran río Guayas.

Espero que estas propuestas y sugerencias sean tomadas en cuenta por nuestras autoridades. Siempre he creído que una ciudad puede salir adelante con voluntad política; eso es lo primordial para dar paso al desarrollo. Ojalá algún día podamos atraer, como un imán, a los turistas a través de nuestras aguas. Debemos recuperar nuestra identidad. Para ello, es urgente mirarnos en otros ejemplos y dar pasos firmes que nos permitan ser, urbanísticamente, la ciudad que soñamos. Aún no es tarde para corregir errores. Podemos ser la ciudad que queremos.

Ramiro Loayza