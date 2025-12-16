Agustín Tapia: "Nuestras familias sacrificaron mucho para que estemos aquí"

Los # 1 y 2 del pádel mundial están en Quito y disputarán un partido de exhibición. En la previa compartieron con los fans.

Los jugadores del pádel Federico Chingiotto (i) y Agustín Tapia disputarán un partido de exhibición en Quito.

Alegres y cordiales se mostraron los números 1 y 2 del ranking mundial de pádel, Agustín Tapia y Federico Chingotto, en su visita a Quito, ciudad en la que disputarán un partido de exhibición este miércoles 17 de diciembre.

Ambos compartieron durante un par de horas con los aficionados que abarrotaron uno de los salones del centro comercial Paseo San Francisco, en Cumbayá, para conocer un poco más de sus ídolos.

“Nos gusta jugar desde muy pequeños y nuestras familias han hecho muchos sacrificios para que estemos hoy aquí frente a ustedes”, comentó Tapia en medio de los aplausos de las cerca de 500 personas que asistieron al evento.

Por su parte, Chingotto mencionó que “la forma de que el pádel siga creciendo es trabajar con los jóvenes”, dijo el padelista, que por segunda vez visita Ecuador. Mientras que es la primera vez para Agustín.

Los aficionados aprovecharon la oportunidad para hacer preguntas a sus ídolos, tomarse fotos, pedir autógrafos e incluso recibir premios por parte de los organizadores del evento.

Partido de exhibición

El partido de exhibición de estos dos colosos del pádel mundial, que promete ser uno de los encuentros más esperados del año por los fanáticos, se cumplirá este miércoles 17 de diciembre de 2025 en el Club Rancho San Francisco, a partir de las 17:00.

Las puertas se abrirán desde las 17:00 y los asistentes podrán mirar el partido preliminar entre los mejores jugadores ranqueados de Ecuador y Colombia. Las entradas ya están a la venta a través de www.meet2go.com.

Cientos de aficionados escucharon a los jugadores de pádel durante un evento en la capital ecuatoriana LEONARDO VELASCO/EXPRESO

