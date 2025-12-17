Cartas de lectores | Agradecimiento a Diario EXPRESO

Confiamos igualmente haber cumplido de nuestra parte con lo establecido en el convenio firmado

Señor director:

Con un atento saludo, a nombre personal y de la institución expresamos nuestro sincero agradecimiento por la apertura y confianza brindada para contar con vuestro generoso auspicio publicitario al Campeonato Mundial de 40, edición numero 56.

Nos sentimos satisfechos por la excelente difusión del evento a través de crónicas y de los espacios incluidos en vuestras redes sociales y plataformas digitales.

En la confianza de que la alianza perdure mucho tiempo, anticipamos cordiales agradecimientos.

José Granizo Cisneros

Presidente Asociación de

Periodistas Deportivos

de Pichincha -APDP