Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Agradecimiento a Diario EXPRESO

Confiamos igualmente haber cumplido de nuestra parte con lo establecido en el convenio firmado

Señor director:

Con un atento saludo, a nombre personal y de la institución expresamos nuestro sincero agradecimiento por la apertura y confianza brindada para contar con vuestro generoso auspicio publicitario al Campeonato Mundial de 40, edición numero 56.

Nos sentimos satisfechos por la excelente difusión del evento a través de crónicas y de los espacios incluidos en vuestras redes sociales y plataformas digitales.

Confiamos igualmente haber cumplido de nuestra parte con lo establecido en el convenio firmado.

En la confianza de que la alianza perdure mucho tiempo, anticipamos cordiales agradecimientos.

José Granizo Cisneros

Presidente Asociación de

Periodistas Deportivos

de Pichincha -APDP

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Iñigo Balda | Trump y el Mundial

  2. Sophia Forneris | El país que expulsa a sus jóvenes

  3. Andrés Isch | Una tregua

  4. Medardo Mora Solórzano | Derechos humanos y justicia

  5. Carlos Alfonso Martínez | La paradoja de Mocolí: pagar más y recibir menos

LO MÁS VISTO

  1. Uñas de diciembre: colores, diseños y tendencias de manicura

  2. Oración del día 1 de la Novena de Navidad 2025: Descárgala en PDF y léela en casa

  3. Décimo tercero del IESS: quiénes recibirán el pago este 20 de diciembre

  4. Emelec golea a El Nacional: así quedó la tabla de posiciones en busca de Sudamericana

  5. Familiar de Calero estaría vinculada a contrato fallido de Progen, según el Gobierno

Te recomendamos