Incendio en una clínica de rehabilitación de Guayaquil deja una persona fallecida

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Un incendio se registró en un inmueble en el que funcionaba una clínica de rehabilitación, en las calles Leonidas Plaza y Colón, suroeste de Guayaquil.

Una persona, de aproximadamente 45 años, murió debido a la gravedad de las quemaduras.

El fuego amenazó con propagarse a viviendas contiguas, pero los bomberos lograron contener las llamas.

Un incendio se registró en un inmueble que funcionaba como clínica de rehabilitación de adicciones a drogas, ubicado en las calles Leonidas Plaza y Colón, en el suroeste de Guayaquil. Una persona falleció en el hecho.

Según el sistema integrado de seguridad ECU911, la alerta del incendio fue recibida a las 23:55 del sábado 18 de abril. Enseguida fue desplegado al sitio el personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

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Los bomberos acudieron a la zona del incendio con cuatro unidades de combate, dos camiones escalera, un camión cisterna, un vehículo de rescate y uno para recarga de Equipos de Respiración Autónoma (ERA).

Según la institución, el incendio ocurrió en el tercer y cuatro piso de un inmueble en el que operaba una clínica de rehabilitación. En el interior del sitio se encontraban 20 personas.

Incendio en clínica de rehabilitación de Guayaquil: una persona murió por la gravedad de las quemaduras

La labor de los bomberos evitó que las llamas se propaguen a las viviendas contiguas. No obstante, dos inmuebles aledaños resultaron afectados por el humo. El hecho fue controlado.

Según los bomberos, de la clínica de rehabilitación rescataron a una persona de aproximadamente 45 años, quien presentaba quemaduras en su cuerpo. Sin embargo, tras la revisión por parte de los paramédicos, se confirmó que el ciudadano no presentaba signos vitales.

Un gato también fue rescatado del inmueble por el personal bomberil. La mascota fue entregada a su dueño.