Incendio en subestación eléctrica de la Vía a la Costa afectó suministro en Guayaquil

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

La madrugada del lunes 13 de abril, un incendio se registró en la subestación eléctrica ubicada en el kilómetro 30 de la Vía a la Costa, en Guayaquil. El siniestro afectó la distribución de energía en varios sectores de la ciudad y generó preocupación entre los habitantes, quienes reportaron cortes de luz desde tempranas horas.

De acuerdo con los primeros informes, el fuego se originó en uno de los transformadores de potencia de la subestación. La emergencia fue atendida por 25 bomberos que llegaron en una decena de vehículos y lograron controlar las llamas antes de que se propagaran a otras instalaciones.

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) confirmó que el incidente impactó el suministro eléctrico en la zona, aunque hasta el momento no ha precisado las causas del siniestro.

Bomberos controlaron las llamas

El trabajo de los bomberos fue clave para contener el incendio. Según los brigadistas, la rápida intervención permitió evitar que las llamas alcanzaran otros equipos de la subestación, lo que habría generado un apagón de mayor magnitud en Guayaquil y localidades cercanas.

Los equipos de emergencia permanecieron en el lugar durante varias horas para enfriar la zona y asegurar que no existan riesgos de nuevos focos de fuego. Posteriormente, técnicos de CNEL iniciaron las labores de evaluación para determinar el nivel de daño en los transformadores y definir los tiempos de reparación

Aunque el servicio eléctrico comenzó a restablecerse de manera progresiva, algunos sectores de la Vía a la Costa y zonas urbanas de Guayaquil continuaron reportando intermitencias durante la mañana.

Alta demanda de energía y temperaturas extremas

El incendio se produjo tras un fin de semana marcado por una alta demanda de energía en Guayaquil y otras ciudades de la Costa ecuatoriana. Las elevadas temperaturas, que alcanzaron una sensación térmica cercana a los 39 grados centígrados, incrementaron el uso de aires acondicionados y ventiladores, generando sobrecarga en los sistemas de distribución.

CNEL ya había advertido que durante el fin de semana se registraron interrupciones del servicio eléctrico en sectores de Guayaquil, Daule, Samborondón y otras localidades. Los reportes técnicos señalan que las principales afectaciones están relacionadas con la sobrecarga de transformadores de distribución, provocada por el aumento sostenido en la demanda de energía.