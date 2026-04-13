Cortes de luz en Quito y valles: fallas técnicas afectaron a varios sectores

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Cortes de luz en Quito y valles el domingo por falla técnica en red eléctrica de la EEQ.

Zonas afectadas: Valle de los Chillos, Cumbayá, Tumbaco y suroriente de Quito con apagones de horas.

EEQ realizó trabajos en San Pablo y confirmó restablecimiento del servicio eléctrico en todas las zonas.

Cortes de energía en Quito y sus valles afectaron al Valle de los Chillos, Cumbayá, Tumbaco y el suroriente. La EEQ informó que se trató de una falla técnica y que el servicio ya fue restablecido.

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Durante la tarde y noche del domingo, varios sectores de Quito y sus valles registraron cortes de energía eléctrica que generaron malestar entre los usuarios.

Sectores afectados por los cortes de luz en Quito

Las interrupciones del servicio se extendieron entre tres y cinco horas, según reportes ciudadanos, afectando la normalidad en viviendas y actividades comerciales.

Las zonas más afectadas incluyeron el Valle de los Chillos, Cumbayá y Tumbaco, además de varios sectores del suroriente de la capital.

Los reportes de interrupción del servicio eléctrico detallaron múltiples barrios y urbanizaciones:

Valle de los Chillos: Puente 2, Edén del Valle, Puertas del Sol y el sector del Peaje.

Cumbayá y Tumbaco: La Primavera 1 y 2, El Limonar, Lumbisí, Real Alto y alrededores del Hospital de los Valles.

Suroriente de Quito: Lomas de Puengasí, Obrero Independiente, Madrigal y sector 1 de Mayo, San José de Monjas, Edén del Valle, Lomas de Puengasí y Las Mallas.

EEQ explicó que se trató de una falla técnica

La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) informó a través de la red social X que su personal operativo ejecutó trabajos correctivos en el sector de San Pablo, en el Valle de los Chillos, debido a una falla en el equipamiento eléctrico.

Según el comunicado, la intervención incluyó el cambio de aisladores en la red, lo que permitió restablecer progresivamente el servicio en las zonas afectadas.

“Nuestro personal operativo realizó trabajos correctivos en la red eléctrica en el sector de San Pablo (Valle de Los Chillos) debido a una falla en el equipamiento, lo cual requirió la intervención para el cambio de aisladores. En este momento se ha restablecido el #ServicioEEQ en todos los sectores afectados”, señaló la entidad.

Servicio eléctrico restablecido en Quito y valles

La EEQ confirmó que el servicio eléctrico fue completamente restablecido en los sectores afectados tras las labores técnicas realizadas en la red de distribución.

Sin embargo, la falta de una hora exacta de solución generó preocupación entre los ciudadanos, quienes consultaron si estos eventos podrían estar relacionados con un posible cronograma de apagones programados en la capital.

¿Habrá más cortes de luz en Quito?

Frente a estas inquietudes, la empresa eléctrica indicó que los cortes registrados corresponden a fallas técnicas puntuales y no a un programa de racionamiento energético.