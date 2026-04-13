Ejército decomisa más de $50.000 en billetes falsos en Quito

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Personal del Ejército Ecuatoriano decomisó más de $ 50.000 en billetes falsificados durante un operativo de control ejecutado en el Terminal Terrestre de Carcelén, en el norte de Quito.

La intervención estuvo a cargo de la Brigada de Comunicaciones N.º 33 Rumiñahui, en el marco de acciones de verificación orientadas a detectar armas, municiones y explosivos en puntos estratégicos de transporte.

Durante el procedimiento, los uniformados inspeccionaron paquetes de encomiendas en oficinas de una cooperativa, donde identificaron inconsistencias en el contenido de varios envíos, lo que derivó en el hallazgo del dinero irregular.

Dinero falso oculto en encomiendas

De acuerdo con la información oficial, se encontraron 2.527 billetes falsos de $20, que suman un total de $ 50.540. A esto se añadieron 2.501 papeles moneda de la misma denominación, equivalentes a $ 50.020, presuntamente destinados a circulación ilícita.

El dinero estaba camuflado entre encomiendas, una modalidad que evidencia el uso de canales logísticos para movilizar grandes cantidades de efectivo falsificado sin levantar sospechas inmediatas.

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Evidencias en manos de la Policía

Tras la incautación, todas las evidencias fueron entregadas a la Policía Nacional, que asumió la cadena de custodia y las investigaciones para determinar el origen del dinero y posibles responsables.

Las autoridades no descartan que este caso esté vinculado a redes dedicadas a la falsificación y distribución de billetes, una actividad que impacta directamente en la economía y en la confianza del sistema financiero.

Un riesgo silencioso para la economía

El decomiso revela una problemática que, aunque no siempre visible, tiene efectos profundos. La circulación de dinero falso no solo perjudica a quienes lo reciben sin saberlo, sino que también erosiona la confianza en las transacciones diarias y afecta especialmente a pequeños comercios.

Este tipo de hallazgos refuerza la importancia de los controles en terminales terrestres y puntos logísticos, donde el flujo constante de encomiendas puede ser aprovechado para actividades ilícitas. Al mismo tiempo, plantea el desafío de fortalecer los mecanismos de detección y la coordinación entre fuerzas del orden para frenar estas redes antes de que el dinero falsificado llegue a las calles.