Ejército Ecuatoriano estrena armamento: qué es y cómo refuerza operativos

164 disparos de alto poder y pérdidas por $577 mil dejaron dos operativos militares en el norte y sur del país

El Ejército Ecuatoriano ejecutó operaciones militares en la parroquia Chical, sector El Pablo, dentro de la Zona Minera Norte. El objetivo fue intervenir espacios donde se realizaban actividades extractivas ilegales. Las acciones se enfocaron en frenar impactos ambientales y riesgos para la seguridad estatal. El despliegue se realizó el 28 de marzo como parte de operativos militares internos.

Durante la intervención se utilizó por primera vez armamento pesado en este tipo de misiones. Tanques blindados AMX-13 de 105 mm participaron directamente en la operación. Desde estos vehículos a oruga se efectuaron 164 disparos de munición de "alto poder". El dato marca un precedente en el uso de fuerza militar contra minería ilegal.

Los vehículos a oruga continúan empleándose en operaciones militares internas. El despliegue busca limitar la capacidad logística de actividades ilícitas extractivas. Las intervenciones se mantienen en zonas consideradas estratégicas.

Qué son los tanques blindados AMX-13 de 105 mm

Los AMX-13 son vehículos blindados con sistema de orugas diseñados para operar en terrenos complejos. Su movilidad permite desplazamientos en zonas de difícil acceso como selva o montaña. Están equipados con un cañón de 105 mm capaz de realizar disparos de "alto poder". Este tipo de armamento se emplea para operaciones de alto impacto táctico.

Su capacidad de fuego permite neutralizar infraestructura y equipos pesados. La tracción por orugas mejora estabilidad y maniobra en superficies irregulares. Estas características los convierten en plataformas de intervención robustas. Su uso en tareas internas marca un cambio en el tipo de despliegue militar.

𝑻𝒂𝒏𝒒𝒖𝒆𝒔 𝑩𝒍𝒊𝒏𝒅𝒂𝒅𝒐𝒔 𝑨𝑴𝑿-𝟏𝟑 𝒔𝒐𝒏 𝒆𝒎𝒑𝒍𝒆𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒊́𝒂 𝒊𝒍𝒆𝒈𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒛𝒐𝒏𝒂 𝒎𝒊𝒏𝒆𝒓𝒂 𝒏𝒐𝒓𝒕𝒆



El Ejército Ecuatoriano, cómo parte de FF.A, ejecutó operaciones militares en la parroquia Chical, sector El Pablo,… pic.twitter.com/uVbvqJIB8L — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) March 28, 2026

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El empleo de estos blindados amplía el alcance operativo en zonas remotas. También incrementa la capacidad de intervención frente a maquinaria pesada. El despliegue evidencia una respuesta técnica más intensiva. Este precedente redefine el uso de equipamiento militar en control interno.

Operativos militares en Ecuador contra minería ilegal

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Ese mismo 28 de marzo se ejecutó otra operación en el sector La Hueca, provincia de Zamora Chinchipe. La intervención se realizó en apoyo a la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM). Las acciones se basaron en labores de inteligencia militar previas. Se intervinieron dos puntos estratégicos vinculados a extracción ilegal.

Durante el operativo se inhabilitaron tres excavadoras y dos volquetas. También se destruyeron mil galones de diésel utilizados en la actividad. Se retiraron cuatro motores de succión y una zaranda de clasificación. La maquinaria era esencial para sostener los campamentos clandestinos.

El impacto económico estimado alcanza los 577.000 dólares. La afectación golpea directamente la capacidad financiera de grupos irregulares. Las operaciones buscan reducir la rentabilidad de estas actividades ilícitas. La presión militar se mantiene en zonas identificadas como críticas.

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