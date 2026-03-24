RC pide a Contraloría analizar supuesta compra irregular de kits humanitarios de AME

Luis Fernando Molina, asambleísta de la RC, solicitó a la Contraloría un examen por la compra de kits de la AME.

Luis Fernando Molina, asambleísta por Pichincha de la Revolución Ciudadana, solicitó este 24 de marzo a la Contraloría General del Estado un examen especial sobre la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), tras recibir una denuncia sobre la compra de kits humanitarios. El pedido apunta a verificar el uso de recursos públicos, la legalidad del proceso y la transparencia en su distribución.

El legislador también remitió un oficio a la AME para exigir explicaciones sobre la base jurídica de la adquisición de estos kits, que estaban destinados a Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) afectados por el fuerte invierno. La acción se enmarca en sus atribuciones de fiscalización y control político.

“He recibido una denuncia seria: la AMEEcuador habría ejecutado la compra de kits humanitarios fuera del marco de sus competencias”, publicó Molina en su cuenta de X, al hacer públicos los documentos enviados tanto a la AME como a la Contraloría.

Pedido de examen especial a la Contraloría

En el oficio dirigido al contralor general, Mauricio Torres Maldonado, Molina solicita la intervención del organismo de control sobre los hechos expuestos. Argumenta que actúa conforme a las atribuciones constitucionales y legales que le permiten fiscalizar el uso de recursos estatales.

El documento detalla que el Comité Ejecutivo de la AME aprobó el 11 de marzo de 2026 la adquisición de kits humanitarios para los cantones afectados por el invierno. Esta resolución incluyó la disposición de iniciar el proceso de compra y realizar modificaciones presupuestarias.

Además, se estableció que las coordinaciones técnicas y financieras debían ejecutar la adquisición y levantar información de los territorios afectados. Esto con el objetivo de proceder a la distribución de la ayuda humanitaria en los municipios.

🔴 ALERTA ECUADOR

He recibido una denuncia seria: la @AMEcuador habría ejecutado la compra de kits humanitarios fuera del marco de sus competencias.



Ante esto, he solicitado a la @ContraloriaECU un EXAMEN ESPECIAL para verificar el uso de recursos públicos, la legalidad del… pic.twitter.com/a62V3ju4Vs — Luis Fernando Molina (@LFMolinaO) March 24, 2026

Solicitud de información a la AME

En paralelo, el asambleísta envió un requerimiento de información a la presidenta de la AME, Yuri Jessica Colorado Márquez. En este oficio solicita detalles completos sobre el proceso de contratación de los kits humanitarios.

“Exigí a la AME que explique bajo qué base jurídica actuó, y que remita TODO el expediente de contratación”, enfatizó Molina en su pronunciamiento público. El pedido incluye documentos técnicos, financieros y administrativos.

El legislador fundamenta su requerimiento en artículos del COOTAD que establecen las competencias de las entidades asociativas, como brindar asistencia técnica y fortalecer institucionalmente a los GAD, pero no necesariamente ejecutar compras directas de este tipo.

Debate sobre competencias y uso de recursos

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Según los antecedentes citados en los oficios, las entidades asociativas deben velar por la autonomía de los gobiernos locales y brindar apoyo técnico. También pueden cooperar con el Gobierno central en la planificación de programas y proyectos.

Sin embargo, la denuncia que motivó la acción legislativa apunta a que la AME habría ido más allá de estas funciones al ejecutar directamente la compra de kits humanitarios. Este punto será clave dentro del examen solicitado a la Contraloría.

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