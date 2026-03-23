IESS entrega 1,3 millones de medicamentos sin informar qué enfermedades tratan

El 7 de marzo, el IESS inició la primera fase de recepción de medicamentos adquiridos en la segunda compra centralizada

Distribución de medicamentos del IESS beneficiará a más de 2,6 millones de personas en Ecuador.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) anunció este 23 de marzo la entrega de 1 millón 300 mil unidades de medicamentos para la unidades médicas del Guayas, que abarcan 116 ítems distintos y beneficiarán a más de 2,6 millones de personas en la provincia. Sin embargo, la institución no detalló qué tipos de fármacos fueron distribuidos a las casas de salud del sistema.

Desde el 7 de marzo, el IESS inició la primera fase de recepción de medicamentos adquiridos en la segunda compra centralizada, como parte de una estrategia nacional para evitar el desabastecimiento en hospitales y centros médicos de la red institucional. Esta fase busca garantizar que los afiliados reciban su medicación sin interrupciones.

Con una inversión de $14,2 millones, la institución prevé asegurar más de 169 millones de unidades de medicamentos correspondientes a 102 tipos de fármacos. La medida busca cubrir la demanda de tratamientos de alta rotación y reforzar la atención en la red hospitalaria del seguro social.

Medicamentos para enfermedades crónicas y oncológicas

Aspirante a la Judicatura María Morejón tiene impedimento en Ministerio de Trabajo Leer más

Según el IESS, el grupo de fármacos incluye medicamentos para enfermedades crónicas, tratamientos oncológicos, analgésicos y antibióticos. “De esta manera, se asegura un abastecimiento por 15 meses, para que los afiliados reciban su medicación a tiempo y sin interrupciones”, señaló la institución.

La entrega se produce mientras se implementa un control más estricto en los hospitales, como parte de la intervención al Hospital Teodoro Maldonado Carbo. El interventor y gerente, Josué Pilco Tarira, deberá presentar informes quincenales durante los primeros 60 días para evaluar avances y detectar fallas en la gestión.

Esta disposición surge en el marco del Decreto Ejecutivo 318, emitido por el presidente Daniel Noboa, y busca optimizar los procesos administrativos y fortalecer la transparencia interna. Las autoridades revisan periódicamente el estado del hospital y la distribución de los medicamentos.

Supervisión y seguimiento en hospitales

En menos de tres años, el IESS suma siete directores de salud en medio de crisis Leer más

Durante la reunión de seguimiento participaron representantes del IESS y del Ministerio de Salud Pública (MSP), entre ellos Marco Maldonado, director general, y Bernardo Cordovez, presidente del Consejo Directivo. Las autoridades enfocaron el análisis en la administración hospitalaria y en mecanismos de supervisión que regirán la fase inicial.

El control periódico permitirá identificar posibles irregularidades y garantizar que los tratamientos lleguen oportunamente a los pacientes. La intervención combina informes técnicos, inspecciones y supervisión directa del personal hospitalario, con el objetivo de fortalecer la gestión interna.

Con esta estrategia, el IESS busca no solo asegurar la disponibilidad de medicamentos para enfermedades críticas, sino también mejorar la atención médica y la transparencia en la administración hospitalaria del país.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!