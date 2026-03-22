IESS cubre hasta $1.437 por funeral: guía paso a paso

Si un afiliado o pensionista fallece, sus familiares pueden acceder a este subsidio. Aquí te contamos cómo solicitarlo

El auxilio que otorga el IESS cubre cofre, velación, traslado, misa, cremación o inhumación y nicho del afiliado fallecido.

Cuando fallece un familiar afiliado o pensionista del IESS, los gastos del funeral pueden convertirse en un golpe duro para la economía de cualquier hogar. Para aliviar ese momento, el Instituto ofrece un auxilio económico de hasta $1.437,90, que cubre los principales costos funerarios y puede solicitarse de manera sencilla, ya sea a través de empresas autorizadas o con reembolso de facturas pagadas.

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Quiénes pueden recibirlo

Este beneficio está destinado a familiares o personas que asumieron los costos del funeral, siempre que el fallecido haya registrado al menos seis aportaciones en el último año antes de su muerte.

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Cómo gestionar el auxilio

Existen dos formas de acceder al beneficio:

1. Empresas funerarias autorizadas

Los familiares pueden acudir a empresas de servicios funerarios calificadas por el IESS, que cubren directamente el funeral. En ausencia de viuda/o, hijos o huérfanos, se sigue el orden de sucesión del Código Civil, y los herederos pueden autorizar a terceros mediante poder notariado.

Requisitos principales:

- Cédula del beneficiario (viuda/o, hijos o huérfanos).

- Certificado de defunción.

- Documentación adicional según el caso (herederos, solicitantes no familiares, etc.).

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2. Reembolso en dinero

Si quien paga el funeral no recurre a una empresa autorizada, puede solicitar el reembolso. Para esto, debe presentar facturas originales pagadas, certificado de defunción, cédula, certificado de cremación o inhumación y certificado bancario actualizado.

Tus familiares pueden recibir hasta $1.437 del IESS para cubrir los gastos del funeral.

​Archivo

El trámite se inicia en línea en el portal del IESS:

Trámites Virtuales > Asegurados > Pensionistas > “Reembolso de gastos funerales”

En casos especiales, como ausencia de familiares directos, se acepta declaración juramentada notariada, funerales prepagados o facturas extranjeras apostilladas y traducidas al español.

Qué cubre y valores máximos

El auxilio, según consta en la página oficial del IESS, cubre los principales servicios del funeral, con valores máximos referenciales:

Cofre mortuorio: madera hasta $635,43 / metálico u otro material hasta $211,81

Velación: sala hasta $423,62

Traslado: dentro del cantón $158,86 / provincia $211,81 / fuera de provincia $529,52

Servicio religioso: misa presencial $105,90 / virtual $84,72

Cremación o inhumación: cremación $635,43 / inhumación $1.437,90

Nicho, columbario o cenizario: urnas $211,81 / nicho o columbario $1.437,90

El monto total no puede superar $1.437,90, y los valores se ajustan cada año según la inflación promedio.

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